Абсолютна копія Кейт Мосс повторила культовий епізод за участю супермоделі (відео)

Деніз Онона вже шість років заробляє на своїй схожості з Кейт Мосс. Вона щиро захоплюється супермоделлю і в точності повторює її рухи, вираз обличчя та експресію.

43-річна Деніз Онона з Англії, яка є професійною двійником британської супермоделі Кейт Мосс, оригінально привітала красуню з її 50-річчям. На своїй сторінці в Instagram вона вдає, що готує торт для іменинниці.

На ній — мінісукня в стразах, і за столом вона, замішуючи тісто навмисно неакуратно, курить сигарету, як це завжди робить Кейт. Деніз ставить форму з пирогом у духовку, а через секунду тримає в руках красивий торт. Тут же можна побачити дві гелеві кулі у вигляді цифр 5 і 0.

"50 років тому в цей день народилася ікона! Вітаємо єдину і неповторну Кетрін Енн Мосс із чудовим Днем Народження! На честь її 50 кіл навколо Сонця я вирішила приготувати невеликий тортик. Сподіваюся, вам сподобається", — підписала вона відео.

Кількома днями раніше Деніз повторила ще один ефектний епізод із життя Кейт. У 2015 році Мосс знялася у фільмі "Красиво жити не заборониш". У перший же день зйомок їй довелося відчути всі труднощі акторського життя: супермодель у вечірній сукні мала зануритися в холодну воду річки Темза.

Кейт Мосс на зйомках фільму "Красиво жити не заборониш" Фото: instagram/katemossdaily

На опублікованому відео Деніз йде в такій же сукні з цигаркою і келихом у руці.

"Невеликий ретроспективний кадр, коли ми відтворили культову сцену виходу Кейт Мосс із Темзи", — підписала Онона відео.

Деніз Онона повторила культовий вихід Кейт Мосс

Деніз настільки схожа на Кейт, що часто шанувальники зірки не розуміють, хто перед ними. Нещодавно вона викликала переполох у Манчестері після того, як з'явилася в ролі Мосс. Її також помітили в Aldi, де вона сиділа біля кафе.

Деніз в образі Кейт Мосс

Онона вперше почала працювати двійником Кейт Мосс, коли їй було 37 років, після того, як член сім'ї таємно відправив її фотографію та контактні дані в агентство талантів Lookalikes, яким керує двійник Девіда Бекхема Енді Гармер.

Сьогодні на Instagram Онони, яка виховує двох дітей, підписані понад 20 тисяч осіб. Вони з цікавістю стежать за життям двійника однієї з культових супермоделей.

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