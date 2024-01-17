Незручна зустріч: Бред Пітт несподівано зіткнувся з братом і батьком Анджеліни Джолі

А з колишнім чоловіком Брітні Спірс Пітт зробив селфі. Актори зустрілися на тій же виставці.

У Бреда Пітта сталася незручна зустріч із родичами його колишньої дружини Анджеліни Джолі. Він зустрів батька Джолі — актора Джона Войта та її брата Джеймса Гейвена на художній виставці, куди він прийшов зі своєю новою дівчиною. Там же його перехопив колишній чоловік Брітні Спірс — Сем Асгарі, і попросив про спільне селфі. Про це пише Daily Mail.

На виставку Бред Пітт прийшов зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон. Але виявилося, що в галерею Гагосяна на виставку Беннета Міллера також з'явилися й інші знаменитості: актор Джон Войт із сином Джеймсом Хейвеном і колишній чоловік Брітні Спірс — Сем Асгарі.

Бред Пітт на виставці Фото: Instagram lawlormedia

Джеймс Хейвен і Джон Войт на виставці Фото: Instagram lawlormedia

Інший відвідувач виставки зазначив, що ситуація була дуже незручною.

"Бред перебував в одній кімнаті з родиною Анджеліни, а це невелике приміщення", — зазначив він.

За словами очевидця, Джеймс поводився доброзичливо, він упізнав Бреда, але вони не спілкувалися. Родичі Джолі та її колишній чоловік намагалися зберігати дистанцію. Про те, хто прийде на виставку, заздалегідь відомо не було.

А ось колишній чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі, який також відвідав галерею, не тримався на відстані, він підійшов і попросив Пітта зробити селфі. Сем згадав, що Бред улюблений актор Спірс і, поговоривши з ним, він відійшов поговорити і з батьком Джолі.

Асгарі поділився селфі з Піттом у соцмережах і пожартував, що це "не воскова фігура".

Сем Асгарі та Бред Пітт Фото: instagram samasghari

Раніше Джеймс Гейвен дав інтерв'ю, в якому розповів, що зосередився на турботі про дітей Анджеліни після її розставання і багаторічного розлучення з Бредом Піттом.

Джеймс, якого востаннє бачили на публіці зі своїм батьком у жовтні 2022 року, зізнався, що вважає своїм обов'язком захистити шістьох дітей своєї сестри на тлі бурхливого розлучення і, як наслідок, негативного розголосу.

Джеймс зазначив, що близький із сестрою і "все почалося із захисту її, а потім і її дітей, моїх племінниць і племінників", — сказав Джеймс, зазначивши, що він і його сестра почали новий етап своїх стосунків після її розставання.

Джеймс Гейвен і Анджеліна Джолі завжди були дуже близькими. Він часто супроводжував її на церемоніях нагороджень і позував поруч із нею на червоних доріжках.

Але їх оточували чутки, викликані їхнім публічним вираженням почуттів, і після їхнього поцілунку 2000 року цих чуток стало тільки більше.

Джолі говорила, що вона була в шоці, коли дізналася про що пишуть журналісти.

Джеймс і Анджеліна, здавалося, залишалися близькими один одному впродовж багатьох років, навіть незважаючи на те, що вони віддалилися від свого батька після смерті їхньої матері 2007 року. Які стосунки у них зараз — невідомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бред Пітт хоче познайомити своїх дітей з Інес де Рамон. Його розлучення з Анджеліною Джолі остаточно завершилося тільки 2023 року.