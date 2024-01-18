Король Чарльз порушив традиції, чесно розповівши, що у нього проблеми з простатою

Король потрапив до лікарні. І не став приховувати, з яких причин так опинився, чим заслужив похвалу громадськості.

Короля Чарльза похвалили за те, що він порушив королівську традицію і поділився подробицями про стан своєї простати, щоб залучити більше чоловіків до перевірки симптомів. Король опинився в лікарні слідом за Кейт Міддлтон. Тож королівська сім'я на довгий час втратила одразу двох важливих представників. Ясно, що на публіці вони з'являться нескоро. Про це пише Daily Mail.

Днем раніше 75-річний король повідомив, що у нього діагностовано збільшення простати, і наступного тижня він вирушить до лікарні для лікування. Помічники заявили, що пухлина короля доброякісна, і йому належить пройти коригувальну процедуру.

Хоча рівень деталізації стану здоров'я Чарльза незвичний, королівські джерела повідомили, що він "дуже хотів" поділитися своїм станом із країною, щоб спонукати інших чоловіків, у яких можуть виникнути симптоми, пройти перевірку згідно з рекомендаціями громадської охорони здоров'я.

Благодійні організації по боротьбі з раком вчора ввечері подякували 75-річному монархові за те, що він допоміг "пролити світло" на захворювання простати, які часто вважають табу, порушивши королівську традицію і відкрито розповівши про свій діагноз.

Це сталося після того, як один із близьких друзів короля — колишній телеведучий Робін Пейдж, 80 років — помер у травні минулого року після 18-місячної боротьби з раком простати.

Алі Орхан, виконавчий директор Orchid, провідної британської благодійної організації для чоловіків, які страждають на рак, сказав: "Усе, що проливає світло на такі захворювання простати, може бути тільки гарною справою. Коли такий видатний діяч, як король Чарльз, виходить уперед і так відкрито говорить про цю ситуацію, це допомагає її нормалізувати. Це показує людям, що ця хвороба не є ознакою слабкості, навіть король може захворіти".

Король Чарльз із дружиною, королевою Каміллою Фото: Getty Images

Чарльз, найімовірніше, пропустить святкування "Ночі Бернса" 25 січня і кілька інших запланованих заходів.

Цього тижня король мав зустрітися в Дамфріс-Гаусі з іноземними високопоставленими особами та членами кабінету міністрів. А 27 січня мав бути на прийомі, присвяченому Дню пам'яті жертв Голокосту.

Нагадаємо, вчора Кенсингтонський палац окремо повідомив, що принцеса Уельська перебуває на лікуванні в лікарні після успішної операції на черевній порожнині. Вона буде в госпіталі близько двох тижнів. Після цього Кейт Міддлтон одужуватиме і буде відсторонена від офіційних обов'язків на термін до трьох місяців.

Два оновлення про стан здоров'я старших членів королівської сім'ї з'явилися з різницею в 90 хвилин: спочатку о 14:00 з'явилося повідомлення від Кенсингтонського палацу, а о 15:30 надійшла звістка від Букінгемського палацу.