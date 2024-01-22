Не радимо повторювати: Різ Візерспун поділилася рецептом кавового напою зі снігу (фото)

Кавовий напій на основі снігу від голлівудської "зірки" Різ Візерспун дещо сумнівний, а фахівці стверджують, що не весь сніг безпечний.

Днями 47-річна зірка "Великої маленької брехні", американська акторка Різ Візерспун поділилася порадою, як вона позбувається снігу після сильної хуртовини. Про це пише Independent.

Вона розповіла, що за останні дні в тому районі, де вона живе, випало дуже багато снігу, тому вона вирішила використовувати його для приготування напоїв. Різ згребла сніг двома чашками, додала карамельний сироп і трохи шоколадного, а потім доповнила суміш холодною кавою, щоб надати напою "справжнього кавового смаку".

Після цього актриса виклала відео у своєму TikTok і воно миттєво стало вірусним. При цьому Візерспун переконувала користувачів, що це шалено смачно. Вона навіть придумала назву для цього напою — "Чокочино зі сніговою сіллю".

Фото: Скриншот

Однак поки мати трьох дітей насолоджувалася сніговою кавою, реакція шанувальників і просто користувачів TikTok була неоднозначною: багато хто з них визнав рецепт більш ніж дивним, а сніг брудним. Підписники писали такі коментарі.

"Хіба сніг не брудний?" — запитала одна людина.

"Сніг брудний. Фу", — писав наступний.

"Я люблю тебе, але ні, дякую. Сніг дуууже брудний, повний бактерій", — прокоментував фанат Різ.

"Сніг, що випав, може бути дуже брудним через повітря і вітер, але кого це хвилює. Ви живете тільки один раз. Я пам'ятаю, як у дитинстві їв сніг", — зауважив інший шанувальник.

Водночас такий рецепт від Різ Візерспун змусив багатьох замислитися, а чи так здорово і безпечно їсти сніг? Доктор Лора Мартін, доцент кафедри педіатрії Медичного коледжу Університету штату Огайо, в інтерв'ю Fox Weather розповіла, що сніг буває різним і багато від чого залежить, чи можна його їсти.

За словами Мартін, сніг, який щойно випав, є найменш безпечним для вживання в їжу, проте під час падіння він може збирати хімічні забруднювачі з повітря, а в разі потрапляння на землю — взагалі змішуватися з потенційними токсинами, такими як бруд, відходи тваринництва, добрива або пестициди.

"Найбезпечніший сніг для вживання — це верхні шари снігу, який щойно випав, найвіддаленіші від землі. І, звичайно ж, тримайтеся подалі від жовтого снігу", — зробили висновок в Independent.

Однак Різ Візерспун не забула відповісти на галас, який здійнявся навколо її відео, і вже 19 січня вона опублікувала нове відео. Актриса розповіла, що багато підписників TikToka запропонували їй розтопити в мікрохвильовій печі чашку снігу і подивитися, скільки бруду залишиться на дні.

Фото: Скриншот

"Тут так багато людей кажуть, що сніг брудний, тому ми пішли і взяли сніг із заднього двору, розігріли його в мікрохвильовій печі, і він залишився чистим", — показала володарка Оскара кухоль, наповнений чистою водою.

Візерспун стверджувала, що трохи снігу не зашкодить нікому, тим паче, що її чокочино зі сніговою сіллю навіть дуже смачний.

"Ми належимо до тієї категорії людей, які живуть тільки один раз, і тут, можливо, раз на рік йде сніг. І ще я хочу дещо сказати: це було чудово", — хіхікаючи, додала Візерспун.

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