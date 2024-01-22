Наречена Кріштіану Роналду зʼявилася на публіці в розкішній сукні (фото)

Джорджина Родрігес відвідала церемонію нагородження премією в столиці Саудівської Аравії. Вона зʼявилася на публіці без Роналду.

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес вийшла у світ у розкішній блискучій сукні. Кадрами зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram.

"Яка чарівна ніч у #JoyAwards", — написала наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду.

На публіці в Ріяді Родрігес продемонструвала розкішну блискучу сукню з відкритими плечима та вирізом на нозі. Вона доповнила образ чорними рукавичками та кольє. Волосся мами двох дітей було укладене хвилями. Джорджина зробила ефектний вечірній макіяж.

На ногах дівчини Роналду були темні туфлі на високих підборах.

Джорджина Родрігес

"Ти сяєш, як справжній діамант", "Вам точно потрібно спробувати ліванських дизайнерів", "Улюблений образ", — коментують нові фото Родрігес її підписники в соцмережі.

З португальським спортсменом Джорджину повʼязують з 2016 року. Вона народила Роналду двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Окрім них, у футболіста підростають двоє синів та донька від інших союзів та сурогатної матері.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Кріштіану Роналду поділився знімком з однорічною донькою Беллою Есмеральдою.

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