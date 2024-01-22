Дружина Андрія Бєднякова назвала вартість пологів у США

Двоє дітей подружжя зʼявилися на світ на іншому континенті. Втім, пологи мали кардинальну різницю в ціні.

38-річна українська акторка Анастасія Коротка розповіла про шлюб на відстані з Андрієм Бєдняковим, 36, та розкрила вартість пологів у США. Подробицями сімейного життя зірка екрану поділилася в інтервʼю Раміні Есхакзай.

Анастасія двічі народжувала в США, проте вартість пологів була доволі різною. Виявилося, що народження доньки обійшлося зірковій парі в близько 10 тисяч доларів, проте другі пологи коштували вже 500 доларів, адже дружина телеведучого оформила медичне страхування.

"Там кожен день ти оплачуєш окремо. Я народила дешево. Моя подруга, вона народжувала в Києві у звичайній лікарні, вона заплатила більше, аніж я в Америці. Я взагалі заплатила 500 доларів за свої пологи, бо в мене було все окей, але це було зі страхуванням… Страхування на місяць коштує 350 доларів", — зізналася мама двох дітей.

Андрій Бєдняков з дружиною дали інтервʼю

Зокрема, уродженка Донецька розповіла про їхні з коханим доходи. Виявилося, що Андрій Бєдняков завжди заробляв більше, ніж дружина. Втім, був один місяць під час великої війни, коли робота Анастасії принесла більше коштів.

Діти Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої

Зазначимо, що у 2014 році Андрій Бєдняков одружився з Анастасією Короткою. Згодом у пари народилася дочка Ксенія. А в жовтні 2022 на світ зʼявився син Остап.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков зворушливо привітав доньку з 8-м днем народження.

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