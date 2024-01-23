Донька Моніки Беллуччі вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом (фото)

Дева Кассель та Саул Нанні підтвердили свої романтичні стосунки наприкінці жовтня 2023 року. Це перший публічний вихід пари.

19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель відвідала Тиждень моди в Парижі в компанії свого нового бойфренда. Знімками доньки ділиться в соцмережах Моніка Беллуччі.

"Дева", — лаконічно підписала кадри зірка фільму "Малена".

Дева зʼявилася на показі Dior у французькій столиці з 24-річним італійським актором та моделлю Саулом Нанні.

Дева Кассель

Зіркова пара разом зʼявилася на публіці в пастельних образах. Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя обрала лук від Dior, доповнивши його чорною сумочкою.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Getty Images Дева Кассель Фото: Getty Images

Це перший публічний вихід Деви та Саула, які підтвердили свої стосунки восени 2023 року.

"Це правда", — підписала Кассель тоді чорно-білі кадри, на яких пара позувала під час відпочинку на яхті. Зокрема, модель показала момент їхнього поцілунку.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Getty Images Дева Кассель Фото: Getty Images

Саул доповнював свою кохану в пальті темно-бежевого відтінку. Вони позували фотографам заходу та посміхалися публіці.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Getty Images

Дева — донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Окрім неї, колишнє подружжя виховало спадкоємицю Леоні, яка набагато менш медійна, ніж старша сестра.

Нагадаємо, як Дева Кассель та Саул Нанні зустріли Новий 2024 рік.

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