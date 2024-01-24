Стало відомо, як Кейт Міддлтон спілкується з дітьми, поки перебуває в лікарні

Багатодітна мама перенесла операцію на черевній порожнині, яку назвали "плановою". Очікується, що найближчі місяці вона не зʼявиться на публіці.

Стало відомо, як Кейт Міддлтон підтримує звʼязок зі своїми дітьми під час перебування в Лондонській клініці, де вона відновлюється після запланованої операції на черевній порожнині. Про це пише Hello Magazine.

Принцеса Уельська не бачила вживу принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї після того, як їй в січні 2024 зробили планову операцію. Очікується, що дружина принца Вільяма покине лікарню в четвер, 25 січня.

Проте стало відомо, що багатодітна мама підтримує зв’язок зі своїми спадкоємцями через FaceTime, тоді як її чоловік опікується ними в котеджі Аделаїда, сімейному будинку в маєтку Віндзор.

"Кейт любить говорити через FaceTime з дітьми, коли вона працює за кордоном, тому я впевнена, що вони будуть підтримувати регулярний зв’язок, поки вона буде в лікарні, і діти будуть раді побачити її, як тільки вона одужає", — розповідає редакторка Емілі Неш.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty

"Їй подобається, коли навколо неї є сім’я, тому вона з нетерпінням чекатиме, коли повернеться додому та пообіймається з дітьми", — додає Емілі.

І принц Уельський, і його кохана доволі практичні батьки: вони водять дітей до школи, відвідують спортивні матчі та концерти. Поки дружина відновлюється після операції, цим займатиметься сам Вільям.

Як відомо, іспанська няня Марія Тереза Турріон Борралло більше не живе з сім’єю Уельських після того, як вони переїхали до свого будинку з чотирма спальнями у Віндзорі, але вона постійно допомагає, як і батьки Кейт Міддлтон Керол і Майкл, які живуть у селі Баклбері приблизно за 40 хвилин їзди від них.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про частину обовʼязків Кейт Міддлтон, яку вона все-таки виконуватиме.