Не тільки м'ясо: 8 фруктів із високим вмістом білка, які потрібно їсти частіше

Усі знають, що білок є фундаментальною частиною здорового харчування, але м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження не єдині способи отримати щоденну норму цієї важливої речовини. На допомогу прийдуть також улюблені фрукти.

Рослинний білок стає дедалі популярнішим способом забезпечити щоденну норму білка. Крім овочів, з високим вмістом білка, є і фрукти, які містять його не менше. Про це пише Real Simple.

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Потреби в білку досить індивідуальні, але загалом рекомендується споживати 46 грамів білка на день для середньостатистичної жінки, яка веде малорухливий спосіб життя, і 56 грамів білка на день для середньостатистичного чоловіка, який веде малорухливий спосіб життя.

Якщо ви часто відчуваєте сильне відчуття голоду, це може бути ознакою того, що вам потрібно споживати більше білка. Будь-яка добре збалансована дієта має містити достатню кількість білка, тому, якщо ви хочете додати білок з інших джерел, розгляньте ці фрукти.

"Хоча фрукти зазвичай не вирізняються високим вмістом білка порівняно з іншими групами харчових продуктів, як-от м'ясо або бобові, деякі з них містять помітну кількість білка", — каже дієтологиня Емі Фокс.

Авокадо

Фото: Freepik

Білок на 1 плід: 2,7 грама

"Авокадо, відоме вмістом корисних жирів і клітковини, а також є природним джерелом білка", — каже Фокс. Їжте цей корисний фрукт прямо зі шкірки ложкою, посипавши сіллю, щоб перекусити на ходу, або використовуйте авокадо для приготування корисного сніданку, наприклад, у тостах, смузі або гуакамоле.

Ожина

Білок на 1 чашку: 2 грами

Ожина — чудове джерело фруктового білка, тому що вона багата на клітковину і багато інших поживних речовин, включно з антиоксидантами. Ці ягоди можна їсти просто так, додавати в йогурт, вівсянку, чіа-пудинг або, звісно ж, змішати в смузі, щоб надати йому насиченого, фіолетового кольору. Ожина також добре поєднується з гострою їжею.

Ківі

Фото: Freepik

Білок на 1 чашку: 1,9 грама

Ківі не тільки красивий фрукт, а й дуже смачний, поживний і легкий у вживанні. Просто розріжте стиглий ківі навпіл та насолоджуйтеся ним, поїдаючи ложкою. Ківі також містить кальцій, калій і трохи клітковини, але в ньому більше цукру і вуглеводів, ніж в інших тропічних фруктах. Проте ківі може бути однією з найкорисніших добавок до вашого щоденного раціону.

Абрикоси

Білок на 1 чашку: 2,2 грама

Абрикоси — це кісточкові фрукти з високим вмістом білка, які в сезон легко брати з собою на перекус. Абрикоси зволожують шкіру і сповнені поживних речовин, включно з антиоксидантами, калієм та бета-каротином. Також вони чудово поєднуються з м'ясом, якщо ви хочете додати до страви ще більше білка.

Грейпфрут

Білок на 1 плід: 2,4 грама

Для такого соковитого плоду грейпфрут вирізняється високим вмістом білка, а також багатий на вітамін С і приносить велику користь для здоров'я. Грейпфрут можна використовувати в найрізноманітніших стравах для додання смаку і поживності.

Помідор

Фото: Pexels

Білок на 1 чашку: 1,5 грама

Так, помідори — це фрукт, і в них є трохи білка, хоча його вміст залежить від типу помідора. У сезон помідори можна їсти просто нарізавши часточками і посипавши сіллю. Потенціал томатів безмежний, адже крім смаку й універсальності, вони корисні для здоров'я, бо містять антиоксиданти, вітаміни та клітковину.

Джекфрут

Білок на 1 чашку: 2,8 грама

Джекфрут — це тропічний фрукт, текстура якого може бути схожа на ніжне м'ясо, як-от тушкована свинина або курка. Він ніжний, трохи солодкий і вбирає в себе безліч ароматів. "Джекфрут — популярний фрукт серед веганів і вегетаріанців, в одній чашці міститься близько 3 грамів білка", — каже Фокс. "Він дуже універсальний і може використовуватися як замінник м'яса в різних стравах".

Гуава

Білок на 1 чашку: 4,2 грама

Гуава — тропічний фрукт, у якому міститься один із найвищих показників вмісту білка серед усіх фруктів. З огляду на те, що в ньому міститься всього 5 грамів цукру, це гарний спосіб додати трохи білка до фруктового салату або просто нарізати кубиками, щоб перекусити в спекотний день. "Насолоджуйтеся гуавою як освіжаючим перекусом або додавайте її в смузі, салати чи навіть приготуйте домашнє варення або желе з гуави", — пропонує Фокс. Однак уникайте розфасованих продуктів з гуави, які можуть містити багато цукру або добавок.

Нагадаємо, дві порції різних фруктів — мінімальна добова норма у вашому раціоні, але, виявляється, від часу вживання фруктів залежить і користь для вашого здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що грейпфрутовий сік допомагає зменшити здуття живота, балансує рівень цукру в крові та прискорює спалювання жиру.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.