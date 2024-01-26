Наречена Кріштіану Роналду прикрасила обкладинку Vogue (фото)
На обкладинці видання знаменитість постала з розпущеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі. Вона обрала темне вбрання.
29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку Vogue. Кадрами фотосесії наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38, ділиться в Instagram з понад 56 млн підписників.
"Дякую, моя прекрасна Мексико", — написала мама двох дітей.
На обкладинці видання Джорджина постала з розпущеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі. Вона обрала темне вбрання та дивилася вбік.
"Міфічний кавер!", "Королева", "Красуня", — реагують на нову зйомку Джорджини її фанати в соцмережі.
Також Родрігес приміряла довгі та розкішні сукні.
"Я жінка, яка бореться з цінностями, заснованими на любові та повазі, принципах, які супроводжують мене у всіх аспектах мого життя", — розповідає модель виданню.
Джорджина народила Кріштіану Роналду двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Також пара, яка наразі мешкає в Саудівській Аравії, виховує ще трьох спадкоємців футболіста — Кріштіану-молодшого, Матео та Єву.
Про стосунки Родрігес та зіркового спортсмена стало відомо у 2016 році. Вони познайомилися, коли дівчина працювала продавцем у магазині Gucci.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала на одному фото всіх дітей Роналду.
Також Фокус писав про подорож Кріштіану Роналду з нареченою до Португалії на Новий рік 2024.