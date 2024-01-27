Княгиня Монако Шарлін із донькою зʼявилися на публіці в стильних пальтах (фото)

Князь Альбер ІІ із дружиною та спадкоємцями відвідали релігійну подію. Вихід родини стався після дня народження княгині Шарлін.

Княгиня Монако Шарлін продемонструвала стильне світле пальто під час виходу на публіку з дітьми та чоловіком. Про це повідомляється на сторінці монаршої родини в Instagram.

Напередодні князь Альбер ІІ із дружиною та двома їхніми дітьми відвідали церемонію Спасіння Найсвятішого Таїнства в церкві Сент-Девот.

"Після релігійного святкування князь Альбер II, княгиня Шарлін, спадковий принц Джеймс і принцеса Габріелла цілують символічний човен", — зазначають представники родини.

Королівська родина Монако

На публіці колишня плавчиня зʼявилася в пальті світлого відтінку Emilia Wickstead. До образу вона додала чорні рукавички й темне взуття.

Водночас 9-річна принцеса Габріелла продемонструвала кашемірове бежеве пальто Burberry за $1390. На її ногах були дитячі шкіряні черевики Chloe завдовжки до коліна за $375.

Княгиня Шарлін із дітьми Фото: Getty Images

Князь Альбер ІІ і його син зʼявилися на релігійній події в темних елегантних образах.

Королівська родина Монако Фото: Getty Images

Свій образ принц Жак доповнив темно-синім шарфом.

Королівська родина Монако

Вихід родини стався після святкування дня народження княгині Шарлін. 25 січня 2024 року вона відсвяткувала 46-річчя.

Княгиня Шарлін відсвяткувала 46-й день народження

Нагадаємо, княгиня Монако зʼявилася на публіці в накидці за 135 тисяч грн.

Також Фокус писав про скандал із витратами князя Альбера ІІ.