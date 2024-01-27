Моніка Беллуччі зʼявилася на публіці в розкішній оксамитовій сукні (фото)

Зірка відвідала закриту звану вечерю, яку влаштували французька організація Sidaction та видання Madame Figaro Paris. Для появи вона обрала вбрання паризького бренду Alexandre Vauthier.

59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі зʼявилася на публіці в розкішній оксамитовій сукні з глибоким декольте. Знімками зірка фільму "Малена" ділиться у своєму Instagram.

Колишня дружина Венсана Касселя з'явилася на Тижні моди в Парижі. Вона відвідала закриту звану вечерю, яку влаштували французька некомерційна організація Sidaction та видання Madame Figaro Paris.

На публіці Моніка з'явилася в чорній оксамитовій сукні Alexandre Vauthier з глибокою зоною декольте, драпіруванням, що спускається з талії на поділ, і спідницею з розрізом спереду. До образу вона додала прикраси Cartier, адже давно є амбасадоркою ювелірного дому.

Моніка Беллуччі в Парижі

"Мій вчорашній вечір на модній вечері", — зазначила мама двох дітей.

Візажистка Летиція Карневалі зробила італійській акторці вечірній макіяж з акцентом на очі. Над зачіскою Беллуччі попрацював перукар Джон Нолле.

Зірка фільму "Квартира" подякувала господині вечірки Енн Флоранс Смітт. Моніка також окремо відзначила фотографа Річарда Джіаноріо, який зробив для акторки "чарівний" кадр.

Моніка Беллуччі в Парижі

Втім, бойфренда Моніки, режисера Тіма Бертона, у цей день поруч з нею не було.

Моніка Беллуччі в Парижі

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон зʼявилися на червоній доріжці "Еммі".

Також Фокус писав про розвиток особистого життя старшої доньки Моніки Беллуччі Деви Кассель.