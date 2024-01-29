Бен Аффлек вивів на прогулянку Джей Ло та колишню дружину Дженніфер Гарнер (фото)

Аффлек та Гарнер були одружені з 2005 по 2018 роки та виховують трьох спільних дітей. Наразі актор перебуває у шлюбі з Джей Ло.

51-річний американський актор Бен Аффлек був помічений на спільній сімейній прогулянці з дружиною Дженніфер Лопес, 54, і колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51, в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Гарнер, судячи з усього, трималася на відстані від екскоханого та його обраниці, коли вона йшла попереду подружжя із сином Самуелем, 11 років, і дочкою Серафіною, 15 років.

Тим часом оскароносний Аффлек і Джей Ло йшли позаду з її 15-річною дочкою Еммою, яку співачка виховує від колишнього чоловіка Марка Ентоні.

Було помічено, як Бен Аффлек спілкувався зі спадкоємицею дружини, а Лопес у цей момент йшла під руку з коханим.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

На прогулянці не було старшої доньки Гарнер та Аффлека Вайолет, 18 років, і брата-близнюка Емми Максиміліана.

Бен Аффлек помічений на прогулянці з Дженніфер Лопес та ексдружиною

Оскароносний актор та співачка одружилися влітку 2022 року після того, як відновили свій роман навесні 2021. На початку 2000-х вони вже зустрічалися, проте розірвали стосунки перед весіллям.

Після цього Аффлек одружився з акторкою Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей. Тим часом Джей Ло одружилася зі співаком Марком Ентоні, з яким вони стали батьками двох спадкоємців.

Нагадаємо, чому Бен Аффлек та Дженніфер Лопес часто сваряться.

Також Фокус писав про наслідки першого розриву Джей Ло та Бена Аффлека.