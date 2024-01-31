Додайте у вівсянку: 4 спеції, які прискорять обмін речовин і допоможуть травленню

Вівсянка вже давно стала основним продуктом для сніданку завдяки своїй ситності, універсальності та численним перевагам для здоров'я. Особливо, якщо додати до неї правильні спеції.

Вівсянка сама по собі є неймовірно цінним та корисним для здоров'я продуктом, проте інгредієнти, які ви додаєте в миску вівсянки, можуть як посилити, так і звести нанівець цю користь. На щастя, існує безліч смачних способів вивести їжу на новий рівень. Спробуйте додати до ранкової вівсянки одну зі спецій, яка не тільки поліпшить її смак, а й прискорить ваш метаболізм. Про це пише She Finds.

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Дипломована медсестра Лорен Тайєр назвала кілька дивовижних спецій, які можуть поліпшити ваше здоров'я і вивести стосунки з вівсянкою на новий рівень.

Кориця

Фото: Pixabay

"Кориця, мабуть, найпопулярніша добавка до вівсянки", — зазначає Тайєр. Це пов'язано з тим, що багато хто віддає перевагу злегка солодкому смаку, додаючи її в миску з вівсянкою і змішуючи з іншими інгредієнтами, такими як кленовий сироп, фрукти і горіхи. Але крім чудового смаку кориця, як відомо, має властивості, що прискорюють обмін речовин. Ця спеція також допомагає регулювати рівень цукру в крові, запобігаючи різким стрибкам і падінням, які можуть призвести до бажання з'їсти шкідливу і висококалорійну їжу. Стабілізуючи рівень цукру в крові, кориця сприяє зниженню ваги та надає вівсянці теплого, насиченого смаку.

Каєнський перець

Фото: Freepik

Ще одна спеція, яку рекомендує Тайєр, — це каєнський перець, яким, на її думку, можна посипати вівсянку, щоб прискорити обмін речовин. Хоча це може здатися нетрадиційним інгредієнтом, каєнський перець може стати смачним доповненням до пікантної вівсянки. Кайєнський перець містить капсаїцин, сполуку, відому своїми термогенними властивостями. Це підвищує температуру тіла і, своєю чергою, збільшує витрату калорій. Додавання каєнського перцю до вівсянки може дати легкий поштовх та природний стимул для метаболізму.

Куркума

Фото: Freepik

Додайте цю яскраво золотисту спецію у свою ранкову вівсянку, щоб прискорити обмін речовин. Активна сполука куркуми, куркумін, має протизапальні та антиоксидантні властивості, які не тільки підтримують загальний стан здоров'я, а й також сприяють зниженню ваги завдяки зменшенню запалення і поліпшенню метаболічних функцій. Ця спеція може надати чаші пікантної вівсянки унікального смаку та яскравого приємного кольору.

Імбир

Фото: Pixabay

Додавання імбиру до вівсянки не тільки робить її пікантною, а й прискорює обмін речовин. Експерт зазначає, що імбир має здатність збільшувати спалювання калорій і зменшувати відчуття голоду. Саме його термогенний ефект сприяє більш ефективному обміну речовин. Імбир також відомий своїми протизапальними та корисними для кишківника властивостями. Він стане ароматним і корисним для здоров'я доповненням до вашого ранкового прийому їжі.

Нагадаємо, дієтологи рекомендують додати до свого раціону спецію, яка допоможе знизити холестерин.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви хочете зробити каву ще більш корисною для здоров'я і насолодитися новим приголомшливим смаком, додайте в неї спеції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.