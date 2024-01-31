Дакота Джонсон вийшла на публіку у стильному total-black образі (фото)

Дакота, яка грає Кассандру Вебб у спін-оффі "Людини-павука", відвідала фотокол картини. Це перший досвід акторки в проєкті про супергероїв.

34-річна американська акторка Дакота Джонсон обрала стильний total-black костюм під час фотоколу для свого нового фільму "Мадам павутина" у готелі Claridge's у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану продемонструвала підтягнуту фігуру в укороченому чорному блейзері, під яким вона, судячи з усього, була без бюстгальтера.

Дівчина соліста гурту Coldplay Кріса Мартіна доповнила стильний лондонський ансамбль спідницею-міді в тон і додала своїй фігурі висоти за допомогою пари гострих підборів.

Дакота, яка грає Кассандру Вебб у спін-оффі "Людини-павука", залишила волосся розпущеним.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Акторка була у чудовому настрої та блиснула широкою посмішкою, позуючи на червоній доріжці у Лондоні.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Головну роль у картині виконала Дакота Джонсон. Також у фільмі зʼявляться Емма Робертс, Сідні Свіні та Адам Скотт. Для Джонсон це перший подібний досвід, адже раніше вона не грала в проєктах про супергероїв.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Картина розповість історію Кассандри Вебб (Дакота Джонсон) — парамедикині з Мангеттену. Після ДТП вона виявляє в собі здібності до ясновидіння.

Трейлер фільму "Мадам павутина"

Нагадаємо, чому Дакота Джонсон спить по 14 годин на добу.

Також Фокус писав про день народження Дакоти Джонсон, який вона відсвяткувала з Крісом Мартіном.