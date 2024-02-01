Розкрита справжня причина, чому діти не відвідували Кейт Міддлтон у лікарні

16 січня 2024 року принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. Вона відновлюватиметься вдома, як мінімум, до Великодня.

Стало відомо, чому насправді принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж не відвідували Кейт Міддлтон у лікарні, коли вона відновлювалася після операції на черевній порожнині. Про це пише ЕТ.

Дружину принца Вільяма напередодні виписали з лікарні після того, як вона майже два тижні відновлювалася після "запланованої" операції на черевній порожнині, але троє її дітей не відвідували маму під час її перебування в Лондонській клініці.

Джерело розповіло виданню, що 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї не відвідали свою матір, оскільки пара хотіла переконатися, що їхній "розпорядок життя не порушується".

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Повідомляється, що принцеса Кетрін і її чоловік вирішили "захистити" своїх трьох спадкоємців, щоб "запобігти хвилюванню".

Зазвичай дітям заборонено відвідувати Лондонську клініку без дозволу лікарів для безпеки пацієнтів і запобігання інфекціям.

Попри те, що вони не бачили маму особисто, інсайдер розповів, що юні члени королівської сім’ї Великої Британії говорили з нею через FaceTime.

Джерела також наголосили, що принцеса Уельська "у захваті" від повернення в Аделаїдський котедж до своїх дітей та чоловіка, який, як повідомляється, "тимчасово відійшов від своїх королівських обов’язків, щоб піклуватися про свою дружину". Наразі вона почувається добре, як повідомляв Кенсінгтонський палац.

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон ретельно приховувала плани на операцію.

Також Фокус писав про відновлення короля Чарльза ІІІ після операції через збільшення простати.