Ед Вествік, зірка "Пліткарки", привітав наречену з днем народження (фото)

На початку 2024 року стало відомо про заручини пари. Емі Джексон сказала заповітне "так" серед засніжених гір Швейцарії.

36-річний англійський актор Ед Вествік привітав наречену Емі Джексон, 32, з днем народження. Кадрами з коханою один з головних героїв культового серіалу "Пліткарка" ділиться в Instagram з понад 10 млн підписників.

"З днем народження, малюк", — лаконічно написав Вествік.

Зокрема, він показав кадри, на яких закохані позували на фоні гірських краєвидів, на червоній доріжці, серед природи, на публічному заході тощо.

Ед Вествік з нареченою

Про заручини пари стало відомо зовсім нещодавно. Вествік освідчився коханій серед засніжених гір Швейцарії, а вона сказала: "Так".

Обраниця актора — мама чотирирічного сина Андреаса Панайоту, якого вона виховує від експартнера Джорджа Панайоту.

Ед Вествік з нареченою

Пара уперше зустрілася на перегонній трасі Сільверстоун 2021 року, де Джексон та Вествік були присутні на заході Aston Martin. Актор запросив дівчину на подвійне побачення за кавою з їхніми собаками, її пуделем Гербертом і його французьким бульдогом Гамфрі.

Через рік пара оприлюдинила свій роман, а на початку 2024 заручилася.

Джексон знімалася в багатьох картинах Боллівуду та деяких американських фільмах. Тим часом найголовніша роль Вествіка — Чак Басс у серіалі "Пліткарка".

Нагадаємо, зірка "Пліткарки" Келлі Резерфорд продемонструвала на публіці сукню українського бренду.

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