Зірка "Пліткарки" вийшла у світ у сукні українського бренду (фото)

Знаменитість не вперше обирає вбрання від українських дизайнерів.

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55-річна американська акторка Келлі Резерфорд вийшла у світ у сукні українського бренду. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

Виконавиця мами героїні Блейк Лайвлі в культовому серіалі "Пліткарка" разом з моделлю Адріаною Лімою та іншими знаменитостями взяла участь у щорічному заході Mon Cheri в Мюнхені, Німеччина. Для появи акторка обрала чорну довгу сукню з акцентними рукавами від українського бренду GASANOVA, заснованого дизайнеркою Ельвірою Гасановою. До образу зірка екрану додала блискучу сумочку та лаконічний годинник. Вона зібрала волосся в пучок та зробила легкий макіяж.

"Прекрасний вечір у Мюнхені", — лаконічно прокоментувала подію Келлі Резерфорд та навіть позначила сторінку бренду.

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Келлі Резерфорд

Тим часом дизайнерка Ельвіра Гасанова відповіла в коментарях емодзі у вигляді смайликів із сердечками в очах.

Раніше Резерфорд уже зʼявлялася на публіці в образах від Катерини Сільченко та Юлії Магдич.

Нагадаємо, Келлі Резерфорд зʼявилася на публіці в сукні-вишиванці українського бренду.

Також Фокус писав про появу на червоній доріжці доньки Меріл Стріп у сукні українського бренду.