Не додавайте в каву: 3 інгредієнти, які шкодять здоров'ю кишечника

Помірне споживання кави не має жодних несприятливих наслідків для вашого здоров'я і навіть навпаки, часто допомагає знизити вагу й поліпшити роботу мозку. Чого не скажеш про інгредієнти, які ви додаєте до своєї ранкової кави.

Класична чорна — ось напій, який містить антиоксиданти та приносить користь. Але додавання до кави неправильних підсолоджувачів може з часом завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю, особливо коли справа стосується здоров'я кишківника. Про це пише She Finds.

Дієтологиня Ліза Річардс і консультантка зі здоров'я кишківника Келсі Мауро розповіли, що рафінований цукор, штучні підсолоджувачі та незбиране молоко — це три інгредієнти, які не варто додавати до кави, якщо ви хочете зберегти здоров'я кишківника.

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Рафінований цукор

Фото: Freepik

Напевно ви не будете шоковані, дізнавшись про те, що рафінований цукор може завдати шкоди вашому здоров'ю. Постійні попередження про негативний вплив цукру лунають звідусіль, але якщо ви все ще щодня додаєте його до своєї ранкової кави, то маєте знати, якої шкоди він може завдати вашому організму.

Крім діабету і збільшення ваги, цукор також може нашкодити здоров'ю кишечника. Річардс пояснює, що білий рафінований цукор "викликає сильне запальне захворювання, а також є джерелом їжі для поганих кишкових бактерій". І коли ці шкідливі бактерії починають розмножуватися, це зазвичай спричиняє надмірний ріст і дисбаланс мікробіома кишківника, що призводить до "негативних наслідків для здоров'я всього організму", — каже вона. З цієї причини "слід уникати синтетичного або промислового цукру, наскільки це можливо", особливо якщо ви боретеся з проблемами кишечника, хочете перезавантажити травну систему або просто намагаєтеся зберегти здоров'я.

Штучні підсолоджувачі

Фото: Freepik

На жаль, хоча білий цукор є ворогом нашого кишківника, штучні підсолоджувачі також не є здоровою альтернативою, Річардс каже, що такі варіанти, як сукралоза й аспартам, "можуть подразнювати кишківник і викликати дисбактеріоз кишкового мікробіома". Дисбактеріоз відноситься до дисбалансу кишкових бактерій, про який ми говорили раніше, і він може завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю, включно зі "шлунково-кишковим дискомфортом, як-от гази, здуття живота і щось ще гірше".

Сукралоза — один із найгірших інгредієнтів, від яких слід триматися подалі. Доктор Джоффре зазначає: "Одне дослідження показало, що сукралоза може зменшити кількість здорових кишкових бактерій до 50 відсотків". Проблема тут, як і у випадку з іншими штучними підсолоджувачами, полягає в тому, що "він не розщеплюється в процесі травлення, тож потрапляє до товстої кишки цілими й неушкодженими; ваші кишкові бактерії харчуються ним і вмирають. Він також накопичується у ваших жирових клітинах".

Але що ж робити, якщо ви любите солодку каву? Найкращим варіантом, звісно, буде взагалі відмовитися від підсолоджувача, але якщо ви справді не можете пити гірку каву, то зупиніть свій вибір на натуральних продуктах, таких як архатський фрукт і кокосовий цукор.

Цільне молоко

Фото: Freepik

Крім підсолоджувача, багато хто з нас любить додавати в каву трохи молока або вершків. На жаль, у деяких людей молочні продукти можуть викликати сильне подразнення кишечника. Хоча те ж саме можна сказати і про деякі види немолочного молока, Мауро попереджає, що незбиране коров'яче молоко становить найбільший ризик для здоров'я травної системи.

Усе тому, що молочні продукти містять лактозу, яку деяким людям особливо важко перетравлювати. Що стосується найгірших видів молочних продуктів для людей з непереносимістю лактози, то незбиране молоко знаходиться десь у верхній частині списку через високий вміст лактози. "Цільне коров'яче молоко містить найбільшу кількість лактози (близько 13 грамів на 1 порцію), і нашому кишечнику може бути важко розщепити її", — пояснює Мауро.

Але це не означає, що вам потрібно пити тільки чорну каву, є багато безмолочних альтернатив. Мауро та інші експерти рекомендують обирати немолочне молоко рослинного походження, наприклад мигдальне або вівсяне. Це може навіть допомогти вам зі зниженням ваги і потішити ваші смакові рецептори, оскільки це дійсно смачно.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.