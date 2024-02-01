Не час хворіти: 10 продуктів, які допоможуть швидко вилікувати застуду

Деякі продукти мають особливі протизапальні властивості, що буде особливо корисно під час сезону застуд. Якщо ви застудилися, подбайте про те, щоб у вас вдома були ці продукти.

Біль у горлі, закладеність носа, часте чхання: всі ми знаємо неприємні симптоми застуди, з якими в зимовий сезон стикається буквально кожен. Найкраща стратегія — профілактика, проте якщо ви захворіли, адекватне харчування може допомогти підтримати організм та швидше одужати. "Для боротьби з вірусами імунній системі необхідні відпочинок, гарний сон, свіже повітря, багато води і трав'яних чаїв, а також адекватне харчування", — каже доктор Крістіан В. Енгельберт. Під час застуди експерт рекомендує уникати смаженої, калорійної їжі, солодощів, надмірної кількості сирої їжі та напоїв із кофеїном, здатних зневоднювати організм. Що потрібно їсти, щоб вилікувати застуду швидко та без ускладнень пише Vogue Italia.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Курячий бульйон

Фото: Getty Images

Типовий бабусин засіб, скажете ви, але користь курячого бульйону підтверджена наукою. Він містить білки, мінерали та амінокислоти (наприклад, лейцин, що розріджує слиз), які дуже корисні для боротьби з інфекціями. "Це найкращий домашній засіб", — підтверджує доктор Енгельберт. "Приготуйте його вдома з органічної курки та органічних овочів і дайте йому настоятися щонайменше 3 години".

Ягоди

Чорниця, малина, ожина та інші ягоди приносять величезну користь для здоров'я, оскільки вони багаті на антиоксиданти і мають противірусні та протизапальні властивості, що допомагають як боротися із застудою, так і полегшувати її симптоми. Вживайте їх у вигляді смузі, які легко задовольнять потребу організму в рідині.

Мед

Фото: Freepik

"Перед сном приймайте чайну ложку меду, бажано місцевого виробництва", — рекомендує доктор Енгельберт. Сирий мед має протизапальні та протимікробні властивості, допомагає полегшити біль у горлі та кашель.

Цитрусові

Коли справа доходить до застуди, цитрусові є очевидним вибором: апельсини, грейпфрути, мандарини і лимони багаті на вітамін С і фолати, які підтримують імунітет і ідеально підходять для приготування соків і вітамінних коктейлів. "Однак цитрусові ростуть у спекотному кліматі і створені для охолодження тіла", — каже доктор Енгельберт. "Взимку я віддаю перевагу обліписі, яку слід приймати у вигляді соку, дуже багатого вітаміном С і флавоноїдами, вона більше підходить для холодного клімату".

Зелені листові овочі

Усі зелені листові овочі, особливо шпинат і капуста, багаті на вітамін С і вітамін Е, які підтримують правильне функціонування імунної системи. Готуйте змішані салати з різних сирих овочів або вживайте приготовані на пару зелені листові овочі, щоб зробити їх більш засвоюваними, і зберігши при цьому всі свої властивості.

Часник і цибуля

Фото: Freepik

Цибуля містить кверцетин, флавоноїд, що має здатність ефективно боротися з вірусами, які викликають застуду. Крім того, часник, цибуля і цибуля-шалот містять аліцин — активний інгредієнт, що має противірусні та антибіотичні властивості.

Йогурт та кефір

Подібно до кімчі, квашеної капусти і чайного гриба, йогурт і кефір містять пробіотики, які зміцнюють мікробіом кишківника, а отже й імунну систему, допомагаючи боротися з вірусами і бактеріями. Крім того, вони є чудовим джерелом білків і мінералів. Вживайте їх вранці на сніданок, з чорницею та медом, у другій половині дня на перекус або перед сном, оскільки вони містять мелатонін, гормон сну.

Куркума та імбир

Чашка імбирного чаю, підсолодженого медом, — один з найбільш підходящих напоїв для лікування застуди. Імбир стимулює кровообіг і допомагає видалити слиз із дихальних шляхів. Куркума є потужним протизапальним засобом, а її антиоксидантний ефект посилюється в поєднанні з чорним перцем.

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Протизапальні, багаті мінералами і корисними жирами волоські горіхи містять такі поживні речовини, як вітамін Е, вітамін В6 і фолати, які підтримують імунний захист. З'їжте жменю як перекус між прийомами їжі або додайте в ранкові смузі чи каші.

Перець чилі

Перець чилі, завдяки капсаїцину, звільняє носову перегородку від закладеності, допомагає полегшити застуду. Додавайте його в супи та салати або в курячий бульйон разом із куркумою та імбиром.

Нагадаємо, 6 найкращих напоїв, які підвищать імунітет і захистять від застуд.

Раніше Фокус писав про те, що додавши у свій раціон продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.