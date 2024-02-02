Джулія Робертс привітала чоловіка з днем народження (фото)

Джулія Робертс та Деніел Модер одружилися у 2002 році. Зіркове подружжя виховує трьох дітей.

56-річна американська акторка Джулія Робертс опублікувала рідкісне фото зі своїм чоловіком Деніелом Модером, щоб відсвяткувати його 55-й день народження 31 січня 2024 року.

"З днем народження цього чудового чоловіка, який освітлює наш світ", — написала зірка "Красуні".

На знімку видно, як Робертс усміхається, коли вона нахилилася ближче й з любов’ю дивилася в очі свого коханого. Модер тим часом поклав руки на плечі дружини та зустрів її погляд.

Джулія Робертс з чоловіком

Зірка екрану тримає свої стосунки подалі від уваги публіки, доволі рідко публікуючи сімейні кадри. Подружжя виховує 19-річних близнюків Хейзел і Фіннея та 16-річного сина Генрі.

Джулія та Деніел познайомилися у 2000 році під час спільної роботи над фільмом "Мексиканець". У той час Робертс зустрічалася з актором Бенджаміном Бреттом, а Модер був одружений з візажисткою Верою Стеймберг, з якою згодом розлучився.

У 2002 році американська акторка та оператор одружилися і з того часу перебувають у шлюбі.

Джулія Робертс з дітьми

Нагадаємо, Джулія Робертс знялася для британського Vogue.

Також Фокус писав про думку Джулії Роберт щодо місця для головної герої "Красуні" в сучасному світі.