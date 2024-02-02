77-річна Шер вийшла на публіку з молодим бойфрендом (фото)

Шер та Александр Едвардс кілька разів сходилися та розходилися. Уперше чутки про їхній роман зʼявилися наприкінці 2022 року.

77-річна американська співачка Шер вийшла на публіку зі своїм молодим бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени напередодні прибула на вечірку Warner Music Group перед врученням премії "Греммі" в Голлівуді зі своїм бойфрендом-репером Александром Едвардсом, 38 років.

Музикант відчинив двері своїй дівчині, коли вона вийшла із заднього сидіння позашляховика з водієм.

Шер була у вицвілих чорних джинсах, прикрашених стразами на кишенях і штанинах.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Співачка заправила чорну сорочку з акцентними рукавами у штани і додала чорний оксамитовий піджак. Світле волосся Шер було укладене локонами, і вона носила блискучі сережки.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Супутник співачки обрав для виходу повністю чорний образ із теплим пальтом та блискучими прикрасами.

Пара позувала разом та посміхалася фотографам заходу.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Шер і Едвардс вперше викликали чутки про роман у листопаді 2022 року після того, як їх помітили, коли пара трималася за руки. Хоча деякі критики поставили під сумнів 40-річну різницю у віці пари, інсайдер розповів, що Шер це не турбувало.

Нагадаємо, що відомо про особисте життя Александра Едвардса.

Також Фокус писав про складну ситуацію із сином Шер.