Нацвідбір на "Євробачення-2024": де і як голосувати за улюбленого виконавця

Трансляція виступу одинадцятьох фіналістів розпочнеться о 18:00, а віддати голос за свого фаворита зможе кожен охочий у застосунку "Дія".

У суботу, 3 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024", під час якого виступлять 11 учасників, котрі представлять свої номери, з якими планують поборотися за перемогу на пісенному конкурсі у Швеції. Фокус зібрав інформацію про те, як українцям усередині країни та за кордоном голосувати за своїх фаворитів.

Зазначимо, що трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а о 18:00 одинадцятеро фіналістів виступлять у прямому ефірі, змагаючись за можливість представляти Україну на "Євробаченні-2024", яке пройде у шведському місті Мальме.

Як голосувати

Варто відзначити, що глядачі Нацвідбору зможуть проголосувати за переможця через застосунок "Дія". Для цього потрібно здійснити кілька кроків:

у застосунку "Дія" потрібно перейти в розділ у "Сервіси";

далі натиснути на "Опитування";

після того натиснути на "Активні опитування" і віддати голос за свого фаворита.

Відомо, що переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %).

Порядок виступів у фіналі

На сторінці "Євробачення Україна" у facebook оприлюднили порядок виступів усіх учасників фіналу Нацвідбору.

Yaktak – "Lalala"; Ingret – "Keeper"; Nazva – "Slavic English"; Anka – "Палала"; Drevo – "Endless chain"; alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"; Melovin – "Dreamer"; Skylerr – "Time is running out"; Ziferblat – "Place I Call Home"; Yagody – "Tsunamia"; Nahaba – "Glasss".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомив про те, на яких платформах та каналах охочі можуть спостерігати за Нацвідбором на "Євробачення-2024".

Нагадаємо, ще на початку вересня минулого року віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" запустили опитування, де українцям пропонували за допомогою голосування серед кількох претендентів обрати членів журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023.