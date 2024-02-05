"Скільки треба заробляти": Alyona Alyona та Jerry Heil відповіли на звинувачення (відео)

Дует співачок посів перше місце на Нацвідборі та поїде представляти Україну на "Євробаченні". Однак їхній ексконкурент MELOVIN натякнув, що перемога могла бути куплена.

Українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil прокоментували скандал навколо своєї перемоги на Нацвідборі та розповіли, як планують змінити свій номер для "Євробачення 2024". Про це відомо з програми "Сніданок з 1+1".

Alyona Alyona заперечила те, що голосування на Нацвідборі було фальсифіковане. Вони запевнила, що артистки не мають стільки коштів, щоб оплатити таку велику кількість голосів.

"Я не уявляю, скільки треба заробляти і скільки треба мати грошей. Але якщо люди думають, що у нас ці гроші є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі штуки, а не написали дійсно якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть", — заявила реперка.

Як зміниться номер на пісню "Teresa & Maria"?

Після виступу у фіналі Нацвідбору артистки отримали деякі зауваження від журі. Jerry Heil наголосила, що вони дослухаються до порад та ще вдосконалять свій номер до виступу на "Євробаченні".

Виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Нацвідборі

"Ми й хотіли з Альоною насправді, щоб цей номер виглядав світліше. Але у нашому номері в роботі зійшлося дуже багато команд і вирішувати такою величезною кількістю людей швидко — важко. Тому ти покладаєшся вже на продюсера проєкту. Ми дослухалися і зробили так, як нас попросили", — пояснила співачка.

Вона додала, що тепер учасниці дуету переконались у своїй позиції та підійдуть "ще більш скрупульозно" до свого виступу.

Коментар Alyona Alyona та Jerry Heil (про номер та голосування — з 2:47)

Нагадаємо, український співак та учасник Нацвідбору MELOVIN розповів, що перемогу Alyona Alyona та Jerry Heil міг проплатити лейбл ENKO.

Раніше сумнівами у чесності голосування на Нацвідборі поділилась також інша учасниця співачка SKYLERR. Вона хотіла зняти свою кандидатуру з музичного змагання, але артистці відмовили.