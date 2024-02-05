Майлі Сайрус зʼявилася з бойфрендом та в "голій" сукні на "Греммі-2024" (фото)

Артистка отримала перемогу в номінації "Запис року". Її хіт "Flowers" визнали кращим з кращих критики в музичній галузі.

31-річна американська співачка Майлі Сайрус привернула увагу публіки на церемонії "Греммі-2024", коли забирала свою нагороду. Про це пише People.

Зірка сцени і її бойфренд Макс Морандо здійснили рідкісний вихід на публіку та поцілувалися на 66-й щорічній церемонії вручення премії "Греммі".

Пару помітили за їхнім столиком. Барабанщик одягнув чорний класичний костюм, який поєднав з білою сорочкою. Тим часом Майлі змінила кілька ефектних образів за вечір.

Макс Морандо та Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Зокрема, вона виходила на сцену в темній атласній сукні на одне плече.

Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Також виконавиця заспівала свій хіт "Flowers", який визнали найкращим записом року, у блискучій сукні з відокремленим бюстьє.

Майлі Сайрус Фото: Getty Images

А на червоній доріжці колишня дружина актора Ліама Гемсворта позувала в "голій" сукні Maison Margiela, доповнивши вбрання парою золотих туфель на підборах від Maison Margiela x Christian Louboutin. Вона зробила масивну укладку волосся та легкий вечірній макіяж.

Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Ще одним образом зіркового вечора став чорний комбінезон з вирізом у зоні декольте.

Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Під час виступу вона згадала про свою велику перемогу, змінивши текст у своєму хіті на "Я щойно виграла своє перше Греммі".

Сайрус і Морандо, який є барабанщиком гурту Liily, вперше були пов’язані у 2021 році. Вони тримали свої стосунки подалі від уваги публіки, але джерела повідомили, що пара була друзями до того, як вони почали зустрічатися.

Пісня Майлі Сайрус "Flowers"

Нагадаємо, Майлі Сайрус продемонструвала фігуру в чорному бікіні.

Також Фокус писав про історію стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.