Донька Майкла Джексона відвідала церемонію "Греммі-2024" у відвертій сукні (фото)
Юна знаменитість здивувала фанатів. Періс вийшла у світ "без своїх татуювань".
Донька Майкла Джексона зʼявилася у відвертій чорній сукні на церемонії "Греммі-2024" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.
25-річна Періс Джексон привернула увагу своїм сміливим ансамблем, який оголював живіт, розробленим Celine, коли вона позувала на червоній доріжці в чорних туфлях на ремінцях.
Свій вечірній образ спадкоємиця покійного музиканта доповнила парою висячих сережок і сумкою-клатчем. Волосся юної знаменитості було укладене легкими локонами, вона також зробила вечірній макіяж.
Втім, Періс вирішила приховати свої численні тату на тілі, які не були видні, попри відверте вбрання.
Щоб приховати всі свої татуювання, включно з боді-артом, що прикрашає її руки, і малюнком чакр, що стікає по її грудях, дівчина об’єдналася з брендом косметики Cover FX і візажистом Тайсоном Фаунтеном, який приховав малюнки на її тілі.
На афтепаті Періс зʼявилася вже в іншому чорному ансамблі, який доповнила леопардовою шубою.
Її візажист використав тональний крем Total Cover Cream Foundation, щоб приховати всі 80 тату на тілі доньки Майкла Джексона.
Напередодні церемонії юна зірка поділилася відео в Instagram, на якому зображений процес маскування всіх її татуювань, на якому візажист наносить на її тіло Cover FX Gripping Primer.
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