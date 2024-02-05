Донька Майкла Джексона відвідала церемонію "Греммі-2024" у відвертій сукні (фото)

Юна знаменитість здивувала фанатів. Періс вийшла у світ "без своїх татуювань".

Донька Майкла Джексона зʼявилася у відвертій чорній сукні на церемонії "Греммі-2024" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

25-річна Періс Джексон привернула увагу своїм сміливим ансамблем, який оголював живіт, розробленим Celine, коли вона позувала на червоній доріжці в чорних туфлях на ремінцях.

Свій вечірній образ спадкоємиця покійного музиканта доповнила парою висячих сережок і сумкою-клатчем. Волосся юної знаменитості було укладене легкими локонами, вона також зробила вечірній макіяж.

Періс Джексон Фото: Getty Images

Втім, Періс вирішила приховати свої численні тату на тілі, які не були видні, попри відверте вбрання.

Щоб приховати всі свої татуювання, включно з боді-артом, що прикрашає її руки, і малюнком чакр, що стікає по її грудях, дівчина об’єдналася з брендом косметики Cover FX і візажистом Тайсоном Фаунтеном, який приховав малюнки на її тілі.

На афтепаті Періс зʼявилася вже в іншому чорному ансамблі, який доповнила леопардовою шубою.

Періс Джексон Фото: Getty Images

Її візажист використав тональний крем Total Cover Cream Foundation, щоб приховати всі 80 тату на тілі доньки Майкла Джексона.

Періс Джексон

Напередодні церемонії юна зірка поділилася відео в Instagram, на якому зображений процес маскування всіх її татуювань, на якому візажист наносить на її тіло Cover FX Gripping Primer.

Періс Джексон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тейлор Свіфт надихнулася образом Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про появу Селін Діон на "Греммі-2024".