Принц Вільям повертається до королівських обовʼязків: що він зробить

У січні 2024 року і Кейт Міддлтон, і король Чарльз ІІІ перенесли операції. На певний час принц Уельський присвячував усього себе лише родині, проте вже планує публічну появу.

Принц Вільям повертається до роботи після того, як взяв перерву, щоб доглядати за своєю дружиною Кейт Міддлтон після операції. Про це пише People.

Мама трьох дітей покинула Лондонську клініку наприкінці січня 2024 року після майже двох тижнів перебування там після операції на черевній порожнині.

Протягом цього часу принц Уельський допомагав доглядати за їхніми трьома дітьми, 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї, у будинку Аделаїда-котедж у Віндзорському замку. Майбутньому королю Великобританії довелося виконувати одразу два важливі обовʼязки — турбуватися про хвору дружину та про їхніх спадкоємців. Тимчасово він не виконував королівських обовʼязків, проте напередодні стало відомо, що вже повертається до них.

У Віндзорі син короля Чарльза ІІІ має здійснити свою першу публічну появу після операції дружини, коли в середу, 7 лютого 2024, він проведе ранкові інвеститури від імені свого батька, який також одужує після власної операції через збільшену простату.

Принц Вільям та принц Джордж Фото: Getty Images

Під час заходу чоловік Кейт Міддлтон нагородить представників громадськості та інших видатних людей відзнаками, які присуджуються на Новий рік або на честь дня народження монарха.

Пізніше того ж дня принц Вільям також планує відвідати щорічну гала-церемонію зі збору коштів для лондонської повітряної машини швидкої допомоги. Принц Уельський, який близько двох років працював пілотом санітарної авіації у Східній Англії, зосереджує велику увагу на висвітленні роботи бригад бортової медицини та інших аварійних служб і кілька років тому став патроном організації.

Підтримуючи 30-ту річницю організації у 2019 році, він також літав разом із екіпажем, щоб розпочати кампанію "30 Years Saving Lives", і зустрівся з персоналом і пацієнтами служби під час кількох заходів зі збору коштів.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тим часом Кейт Міддлтон одужує після операції на черевній порожнині, яку Кенсінгтонський палац назвав плановою. Про медичну процедуру стало відомо вже після її завершення. Королівську персону навідував у лікарні лише чоловік. Дітей подружжя не пустили до мами. Як відомо, вони спілкувалися через відеозвʼязок.

Окрім принца Вільяма, давня няня сім’ї Марія Тереза Турріон Борралло також доглядала за королівськими спадкоємцями.

Батьки Кетрін, Майк і Керол Міддлтон, а також брат і сестра, Піппа і Джеймс, які живуть приблизно за 40 хвилин їзди від будинку подружжя, також допомагають їм. Її батьки "будуть поруч, щоб підтримати", нещодавно розповідав інсайдер.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty

"Її батьки є постійним чинником у вихованні своїх онуків", — додало джерело.

Тим часом король Чарльз ІІІ переніс операцію через збільшення простати. Суверен пішов проти традиції, відверто розповівши про свій діагноз. Таким чином він закликає людей уважно ставитися до свого здоровʼя та регулярно перевіряти його.

Напередодні британського монарха вперше побачили на публіці після того, як він вийшов з лікарні, коли він разом з королевою Каміллою йшов до церкви в Сандрінгемі, штат Норфолк, і махав прихильникам.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Поки батько принца Вільяма лежав у лікарні, королева Камілла доволі часто його відвідувала. Зокрема, вона розповідала журналістам, що її чоловік почуває себе добре.

Королева Камілла Фото: Getty

Нагадаємо, коли король Чарльз ІІІ може віддати престол старшому сину Вільяму.

Також Фокус писав про хитрий трюк, який допоміг Кейт Міддлтон покинути лікарню без фото папараці.