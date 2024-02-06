Усе може бути набагато серйозніше: принц Гаррі вилетить до Лондона, дізнавшись про діагноз батька

До Лондона принц Гаррі прилетить один. Меган Маркл із дітьми залишиться у США.

Новина про те, що у короля Чарльза III виявлено рак, стала шоком для британців і, насамперед, для сім'ї монарха. Діагноз батька не залишив байдужим і його молодшого сина, принца Гаррі, який зібрався найближчими днями вилетіти з Каліфорнії (США) до Лондона, пише Daily Mail.

За інформацією інсайдерів, король особисто зателефонував герцогу Сассекському і розповів про діагноз ще до того, як про нього оголосив Букінгемський палац.

Зі свого боку Гаррі вирішив не зволікати і має намір прибути до Великої Британії, щоб підтримати батька. На думку людей з близького кола королівської сім'ї, це може свідчити про те, що справи зі здоров'ям короля йдуть гірше, ніж про це говорять публіці. Його дружина Меган Маркл і їхні діти, чотирирічний Арчі, і дворічна Лілібет, залишаться вдома.

Колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд висловила сподівання, що хвороба Чарльза III "призведе до примирення" з принцом Гаррі.

Спадкоємець престолу, принц Вільям, зараз перебуває в тісному контакті з батьком. Однак ні він, ні його брат поки що не робили жодних заяв у зв'язку з хворобою батька.

Принц Уельський цього тижня повертається до громадських обов'язків після того, як його дену виписали з лікарні після операції на черевній порожнині. Він також може виконувати деякі обов'язки від імені свого батька, поки король проходить лікування.

Востаннє принц Гаррі був у Великій Британії минулого літа, проте тоді він не зустрічався з рідними.

Коли король Чарльз і Кейт Міддлтон потрапили до лікарні, герцоги Сассекські висловили їм свою підтримку.

Тепер хвороба короля може завадити планам Гаррі та Меган на День святого Валентина, оскільки вони збиралися вирушити до Канади.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі був проти одруження принца Вільяма з Кейт Міддлтон.