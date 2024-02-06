Після сварки з Брітні Спірс Джастін Тімберлейк зібрався на інтерв'ю до Опри Вінфрі

Серед іншого Джастін хоче пояснити Опрі свою останню витівку на концерті, де зі сцени він насміхався зі своєї колишньої дівчини. Дата інтерв'ю поки що не призначена.

42-річний американський співак Джастін Тімберлейк, на якого обрушилася війна хейту після виходу мемуарів Брітні Спірс "Жінка в мені", вирішив розставити всі крапки над "і". Він має намір дати відверте інтерв'ю Опрі Унінфрі, де збирається розповісти свою версію історії їхніх стосунків і багато іншого, повідомляє Page Six.

Ще одним фактором, що вплинув на рішення Тімберлейка з'явитися в ефірі шоу Опри, стала остання публічна сварка з екс-дівчиною. Як відомо, вона попросила в нього вибачення за одкровення в мемуарах, а він висміяв її на сцені під час свого концерту на честь дня народження.

"Джастін дійсно незадоволений тим, як все склалося. Він хотів, щоб музика говорила сама за себе, але цього явно не відбувається.

Його коментарі на сцені тільки підлили масла у вогонь. Ідея сидячої бесіди з кимось на кшталт Опри Вінфрі виникла кілька місяців тому і тепер знову обговорюється. Він справді не хоче цього робити, але що голоснішою стає реакція, то більше він відчуває, що йому, можливо, доведеться це зробити", — розповів інсайдер.

Про Тімберлейка заговорили з новою силою після того, як у своїй книзі Брітні написала, що він примусив зробити її аборт на початку 2000-х, коли вони були парою. За її словами, це було одним із найважчих рішень у її житті.

Після цього шанувальники Спірс буквально зацькували артиста і навіть зіпсували йому вихід його першого за останні шість років треку.

Брітні, яка зустрічалася з Джастіном з 1999 по 2002 рік, перед виступом на честь дня народження артиста заявила, що хоче вибачитися перед усіма, кого вона "образила" автобіографією. Потім вона звернулася до Джастіна, додавши: "Я також хотіла сказати, що закохана в нову пісню музиканта "Selfish".

Зі свого боку Тімберлейк, сімейне життя якого через одкровення Брітні опинилося під загрозою, на своєму концерті One Night Only в Irving Plaza в Нью-Йорку 31 січня, у свій 42-й день народження: "Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб вибачитися абсолютно ні перед ким".

Його заява і вибір пісні "Cry Me a River" змусили фанатів повірити, що він користується популярністю у Брітні, а деякі просторікували в Інтернеті, що його заява була ганьбою.

Раніше Фокус писав, що Джастін Тімберлейк хотів подати в суд на Брітні Спірс за її мемуари.