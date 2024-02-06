Ведучою "Євробачення-2024" стане популярна актриса Малін Акерман

Пісенний конкурс цього року пройде в Мальме. Співведучою голлівудської зірки стане популярна шведська телеведуча Петра Меде.

Організатори "Євробачення-2024" оприлюднили, хто вестиме міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у шведському місті Мальме. Ведучими стануть голлівудська зірка шведського походження Малін Акерман і шведська телеведуча Петра Меде. Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу.

Петра Меде — одна з найулюбленіших телеведучих і коміків Швеції, вона вела безліч програм, зокрема й власне гумористичне шоу.

Ведучі "Євробачення-2024" Петра Меде та Малін Акерман

Вона вже вела "Євробачення" 2013 року і отримала визнання на міжнародному рівні за свій виступ, а 2016 року вона повернулася як ведуча разом із Монсом Зельмерлевом. Разом вони виконали веселий і незабутній інтервальний номер Love, Love, Peace, Peace.

"Уявіть собі, що у вас знову з'явиться шанс провести Євробачення! Це така неймовірна честь. Я тепер із нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Малин. Ми не були знайомі раніше, але вже зустрічалися кілька разів, і я її фанатка. Працювати з нею буде суцільним задоволенням!", — зізналася Петра.

А Малин, хоч і звикла виступати на сцені, але "Євробачення" для неї стане новим досвідом.

"Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному ключі. Мені завжди подобалося Євробачення, і стати частиною цього фантастичного шоу разом із Петрою — це мрія, що збулася. Крім того, Петра — одна з найкумедніших жінок, яких я коли-небудь зустрічала", — зізналася актриса.

Малін Акерман народилася в Стокгольмі. Її мати — Пія працювала вчителькою аеробіки та моделлю, її батько Магнус працював страховим брокером.

Коли Малин було два роки, сім'я переїхала в Торонто, Канада. Після розлучення батьків батько Малин повернувся до Швеції, а мати з дочкою залишилися в Канаді.

У 17 років Малін пройшла відбір у модельне агентство Ford Models і кілька років працювала моделлю. Потім, переїхавши до Каліфорнії, почала кар'єру актриси.

Вона часто приїжджає до батька в гості.

Євробачення-2024

Малін грала разом із Томом Крузом, Дженніфер Еністон, Сандрою Баллок.

Малін знімалася в таких фільмах, як "Рок на віки", "Хранителі", "Вторгнення", а також з'являлася в серіалах "Красені" і "Як я зустрів вашу маму". А у Швеції вона грала в мюзиклах.

Нагадаємо, конкурс пісні "Євробачення" пройде в Мальме, Швеція, у вівторок, 7 травня (перший півфінал), у четвер, 9 травня (другий півфінал) і в суботу, 11 травня (гранд-фінал) 2024 року.

На конкурсі Україну представлятиме дует артисток alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Голосування за конкурсанток на Нацвідборі супроводжувалося скандалом, бо в найвідповідальніший момент перестав працювати додаток "Дія". І голосування перенесли на наступний день.