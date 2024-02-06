Ексчоловік Джей Ло вийшов у світ з молодою дружиною (фото, відео)

Зіркове подружжя прибуло до Саудівської Аравії. Вони відвідали змагання з перегонів на електричних човнах.

55-річний американський співак Марк Ентоні та його молода дружина Надя Феррейра, 24, зʼявилися разом на Чемпіонаті світу E1 у Саудівській Аравії. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя відвідало змагання з перегонів на електричних човнах у Джедді.

Дружина Марка Ентоні обрала для появи вишуканий рожевий костюм у тонку смужку та топ із сітчастою горловиною. Свій образ парагвайська модель поєднала зі стильними білими кросівками з блідо-рожевими бантами та одягла ефектні срібні сережки. До аутфіту молода мама також додала ніжно-рожеву сумочку.

Марк Ентоні та Надя Феррейра

Тим часом колишній коханий Дженніфер Лопес був у бежевому костюмі, додавши до образу білу сорочку та темно-сині штани.

Надя Феррейра

Подружжя, яке уклало шлюб на початку 2023 року, оголосило про народження своєї першої спільної дитини в червні.

У співака є семеро спадкоємців, зокрема близнюки Макс і Емма від колишньої дружини Дженніфер Лопес, яка наразі одружена з актором Беном Аффлеком. Джей Ло та її колишній обранець перебували у шлюбі з 2004 по 2014 роки.

Нагадаємо, у Марка Ентоні народилася сьома дитина.

Також Фокус писав про весілля Марка Ентоні та Наді Феррейри.