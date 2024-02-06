"За чорним капелюхом": розкрито ім'я української співачки Клавдії Петрівни (фото, відео)

Клавдія Петрівна перемогла в номінації "дебют року" на музичній прем'єрі від "Лірум". За нагородою на сцену вийшла українська співачка Марія Кондратенко.

У понеділок 5 січня під час вручення музичної премії від видання "Лірум" було розкрито справжнє ім'я української співачки Клавдії Петрівни. Зокрема, нею виявилася артистка Маша Кондратенко, авторка пісні "Ванька-Встанька". Про це дівчина розповіла у своєму Instagram.

У профілі Маші Кондратенко та Клавдії Петрівни з'явився спільний допис. На серії фото зображена дівчина, проте обличчя її не видно.

"Хто це така"? — написала Кондратенко під публікацією.

Крім цього, у сторіс Маша Кондратенко опублікувала знімок з нагородою "дебют року", яку напередодні отримала Клавдія Петрівна.

Радіо "Львівська хвиля" опублікувало відео, як Клавдія Петрівна вийшла на сцену на музичній прем'єрі за нагородою в номінації "дебют року". У ролику співачка подякувала своїй команді та слухачам.

"…за чорним капелюхом можна розгледіти обличчя дівчини, дуже схожої на співачку Машу Кондратенко", — йдеться у повідомленні радіо "Львівська хвиля".

Зазначимо, що в грудні Маріна Кондратенко опублікувала відео у TikTok, у якому заспівала пісню Клавдії Петрівни "Я щаслива". У коментарях користувачі соцмережі почали вгадувати, чи дійсно дівчина є "тою самою".

Клавдія Петрівна: що відомо

Клавдія Петрівна — це ім'я героїні роману Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Під цим псевдонімом у серпні 2023 року співачка випустила мінізбірку під назвою "Бережи мене". Вона є артисткою українського лейбла NEBO. Крім цього, перша леді України Олена Зеленська процитувала артистку під час публічної появи.

До 5 лютого 2024 року артистка не показувала свого обличчя, вона опубліковувала свої відео у соцмережах з різними голлівудськими акторками.

Маша Кондратенко: що відомо

Маша Кондратенко — українська співачка, акторка і блогерка. Дівчина стала популярною завдяки серіалу "Школа", в якому грала ученицю Соню. Також у 2020 році дівчина стала фіналісткою десятого сезону співочого шоу "Голос країни".

Маша Кондратенко Фото: Instagram

Раніше Фокус писав про трьох молодих попзірок, чиї треки очолили хіт-паради та набирали мільйони переглядів. Мова йде про YAKTAK, OSTY та Клавдію Петрівну.