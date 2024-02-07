Усього 24 години в Лондоні: принц Гаррі вже полетів до Каліфорнії

Принц Гаррі зустрівся з батьком. Але не бачився з братом і його дружиною, яка ще оговтується від операції.

Принц Гаррі полетів до Каліфорнії всього через 24 години у Великій Британії. Герцога Сассекського бачили в аеропорту Гітроу вже наступного дня після 45-хвилинної зустрічі з королем Чарльзом. Він переночував у готелі і полетів до США. Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі здійснив 11-годинний трансатлантичний переліт зі США, щоб побачитися зі своїм батьком, королем Чарльзом III, у Лондоні після того, як монархові поставили шокуючий діагноз: рак.

Принц Гаррі в аеропорту

Зустріч батька і сина тривала всього 45 хвилин. Гаррі відвідав Чарльза в його резиденції Кларенс-Гаус, куди його відвезли під конвоєм поліції.

Герцог прибув незадовго до 14:00 — і якщо він перебуває на борту рейсу 269 British Airways, який вилітає о 15:05, він повернеться в Лос-Анджелес о 18:30 за місцевим часом.

Учора Гаррі прилетів до Лондона десятигодинним рейсом з Лос-Анджелеса і прибув до королівської резиденції о 14:42, а потім провів близько 45 хвилин з Чарльзом.

У них відбулася "коротка зустріч", перш ніж король Чарльз і королева Камілла вирушили до Букінгемського палацу, де на них чекав гелікоптер, щоб відвезти назад у Сандрінгем у Норфолку.

Король Чарльз залишає Кларенс-хаус Фото: Getty Images

Передбачається, що герцог не бачився зі своїм братом, принцом Вільямом і його дружиною, Кейт Міддлтон, яка відновлюється після операції на черевній порожнині і перебуває в тривалій відпустці.

39-річний Гаррі вчора пролетів понад 8000 км із Лос-Анджелеса до Лондона після того, як його батько повідомив йому про свій діагноз. Це була їхня перша офіційна особиста зустріч після похорону покійної королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

Герцог справді був присутній на коронації Чарльза у Вестмінстерському абатстві в травні минулого року, але він ніяк не взаємодіяв із королем і королевою, а потім спішно відбув до США.

Джерело в палаці повідомило журналістам, що зустріч Гаррі та короля була короткою, тому що Чарльз втомився від медичної процедури в понеділок.

Відомо також, що Гаррі не ночував у жодній із королівських резиденцій, а натомість зупинився в готелі.

До Великої Британії він прилетів сам. Меган Маркл і їхні діти залишилися в Каліфорнії. Наступного тижня герцоги Сассекські вирушать на захід, присвячений іграм нескорених, які відбудуться у Ванкувері та Вістлері.

Нагадаємо, Чарльз відклав усі свої справи, але продовжує роботу з документами. На публічних заходах його замінюватимуть принц Вільям і його сестра, королівська принцеса Анна.

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