Лідер гурту "Бумбокс" отримав нагрудний знак за захист України

На початку 2022 року, коли почалася повномасштабна війна в Україні, Андрій Хливнюк пішов служити добровольцем. За два роки співак продемонстрував свої вміння та був удостоєний нагороди.

44-річний український музикант Андрій Хливнюк, більш відомий як лідер гурту "Бумбокс", отримав нагрудний знак за службу в армії. Радісною звісткою виконавець поділився на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, відомо, що співак з перших днів війни в Україні пішов служити на фронт. Ось уже два роки Андрій Хливнюк активно захищає суверенітет та цілісність батьківщини.

За службу в армії лідера гурту "Бумбокс" удостоїли винагороди у вигляді нагрудного знаку "Захиснику України" від РНБО.

Нагорода Фото: https://www.instagram.com/andriihorolski/

Вищезгадана винагорода була спеціально розроблена для військовослужбовців, які брали або беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Однак з часом її призначення розширили. У першу вищезгадану нагороду вручають захисникам, які зробили вагомий внесок у справу забезпечення національної безпеки і оборони України. Також винагороду отримують військові за зразкове виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану, мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності держави.

Відомо, що служить артист в Херсонському напрямку. Андрій Хливнюк є частиною підрозділу повітряної розвідки. Співак керує легким ударно-розвідувальним безпілотником під назвою "Каратель". Даний вид дронів має не лише розвідувальну функцію, а також може при необхідності транспортувати медикаменти.

Крім того, співак займається розробкою стратегічних планів та виконання бойових завдань. Він є командиром підрозділу та двох екіпажів.

Довідка

Андрій Хливнюк — відомий український музикант, лідер гурту "Бумбокс". Він народився 18 серпня 1974 року в місті Мукачеве, Закарпатська область.

Після закінчення школи, Хливнюк вступив до Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця у Києві, де вивчав стоматологію. Проте вже тоді він віддавав перевагу музиці, тож після закінчення університету вирішив присвятити себе музичній кар'єрі.

У 2004 році Андрій Хливнюк заснував гурт "Бумбокс" разом із співаком Юрком Гнатковським. Їх експериментальне поєднання різних музичних стилів та тексти зі складною філософією швидко знайшло прихильників.

"Бумбокс" став одним із найпопулярніших гуртів в Україні. Їх хіти, такі як "Перша осінь без тебе", "Наодинці", "Ким ми стали", стали справжніми хітами та визнані публікою. Крім того, гурт активно виступає на концертах та фестивалях як в Україні, так і за її межами, заробляючи широку популярність.

Андрій Хливнюк відомий своїм харизматичним вокалом, талантом складати тексти та енергійним сценічним виступом. Він є визнаним і талановитим музикантом в Україні та має величезну базу шанувальників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оксана Білозір заявила, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За мужність". А також, що 66-річний Павло Зібров зізнався, що має статус учасника бойових дій.