Кінець епохи: Vogue зняв для обкладинки 40 модних ікон (фото, відео)

Випуск стане останнім для Едварда Еннінфула. Він пробув на посаді головного редактора понад шість років.

Сорок ікон моди позували для обкладинки британського Vogue, який став останнім випуском для головного редактора Едварда Еннінфула. Про це повідомляється на сторінці глянцю в Instagram.

"Кінець епохи. Після шести з половиною років та 153 зірок з обкладинок – серед яких 40 легендарних жінок, які сфотографувалися разом у Нью-Йорку для нашого випуску за березень 2024 року – 76-е і останнє для Едварда Еннінфула видання British Vogue", — зазначили журналісти глянцю.

Після виникнення ідеї зняти таку кількість зірок світового масштабу постало питання: чи зможуть усі вони зібрати разом у студії на Мангеттені. І всі сорок знаменитостей прибули з Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Мілана.

Зокрема, на особливій обкладинці Vogue зʼявилися Вікторія Бекхем, Вітторія Черетті (нова дівчина Леонардо Ді Капріо), Наомі Кемпбелл, Джемма Чан, Майлі Сайрус, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Кайя Гербер, Джіджі Хадід, Майлі Сайрус, Сальма Хаєк, Дуа Ліпа, Кейт Мосс з донькою Лілою, Амбер Валетта, Аня Тейлор-Джой, Серена Вільямс, Опра Вінфрі, Ірина Шейк та інші.

Остання обкладинка британського Vogue для Едварда Еннінфула

"Маю честь приєднатися до цих жінок на обкладинці British Vogue цього місяця — 40 ікон від Steven Meisel Official", — прокоментувала фотосесію американська супермодель Сінді Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд

Зокрема, у мережі зʼявилося відео з бекстейджем зйомки сорока культових жінок.

Зйомка останньої обкладинки британського Vogue для Едварда Еннінфула

Цікаво, що акторка Сальма Хаєк та супермодель Лінда Євангеліста також позували на спільному фото. Сальма — теперішня дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, від якого вона виховує доньку Валентину. А Лінда — його колишня кохана. Від союзу бізнесмена та зірки подіумів підростає син Огюстен.

Сальма Хаєк та Лінда Євангеліста

"Мода може змінити світ, якщо у вас є хтось, хто використовує її цілеспрямовано та навмисно", — розповідає одна з героїнь легендарної обкладинки, журналістка Опра Вінфрі.

Джейн Фонда та Опра Вінфрі

Про відставку Едварда Еннінфула стало відомо восени 2023 року. Його замінить перша чорношкіра жінка у Vogue — Чіома Ннаді. Втім, офіційно вона виконуватиме роль "керівниці редакційного контенту". А головним редактором буде сама Анна Вінтур.

Кейт Мосс, Вікторія Бекхем та Крісті Терлінгтон

Ця робота також стане частиною змін, під час яких редактори європейських видань Vogue були замінені глобальними керівниками після реструктуризації компанії Conde Nast 2020 року.

Зйомка останньої обкладинки британського Vogue для Едварда Еннінфула

Едвард Еннінфул став першим чорношкірим чоловіком, який очолив Vogue у 2017 році.

Джулія Робертс та Едвард Еннінфул

Нагадаємо, Джулія Робертс зʼявилася на Паризькому тижні моди в компанії Едварда Еннінфула.

Також Фокус писав про призначення на посаду головного редактора британського Vogue Чіоми Ннаді.