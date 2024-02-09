Королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ (фото)

На початку лютого 2024 року стало відомо, що британському монарху діагностували рак. Наразі він не виконує публічних обовʼязків, залишивши собі конституційні та документацію.

Королева Камілла розповіла, що король Чарльз ІІІ почувається надзвичайно добре після початку лікування раку. Про це пише ВВС.

Дружина суверена зʼявилася на публіці під час заходу в Солсберійському соборі.

"Він дуже зворушений усіма листами та повідомленнями, які громадськість надсилає звідусіль. Це дуже радісно", – зізналася королева Камілла.

Королева Камілла в Солсберійському соборі

Букінгемський палац оголосив у понеділок, 5 лютого 2024 року, що в короля Великої Британії діагностували рак після того, як він переніс операцію в Лондонській клініці через збільшення простати.

Тип раку не розголошується, хоча відомо, що це точно не рак простати.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Король відмовився від усіх публічних обов’язків, поки він проходить курс лікування, повідомив Палац. Інші представники королівської родини, зокрема, королева Камілла та принц Вільям, візьмуть на себе його обов’язки під час деяких заходів.

Втім, Чарльз ІІІ продовжуватиме роботу з документами та виконуватиме свої конституційні обов’язки.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Принц Гаррі одразу прилетів до Лондона, коли дізнався про важку хворобу батька. Втім, герцог Сассекський пробув у Європі лише добу, повернувшись назад у США.

Нагадаємо, принц Вільям подякував за підтримку його родини у важкі часи.

Також Фокус писав про причину, чому принц Гаррі поїхав ночувати в готель.