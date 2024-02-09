На фоні діагнозу батька: які виклики чекають на принца Вільяма

Батьку принца Уельського діагностували рак. Тим часом його дружина перенесла операцію на черевній порожнині.

Принц Вільям підтримуватиме свого батька, короля Великої БританіЇ Чарльза ІІІ, на тлі новин про діагностування раку, продовжуючи зосереджуватися на своїй сім’ї, поки Кейт Міддлтон одужує після операції на черевній порожнині. Про це пише People.

Старший син суверена візьме на себе частину публічних обовʼязків, поки Чарльз ІІІ лікується від раку. Принц Уельський поєднуватиме робочі та сімейні питання, поки його дружина Кетрін продовжує одужувати після операції, яку вона перенесла в січні 2024 року.

Інсайдер розповідає, що Вільям підтримує регулярний зв’язок зі своїм батьком. Оскільки британський король відмовляється від публічних заходів, а принцеса Уельська продовжує своє багатомісячне відновлення, принц Вільям та королева Камілла мають бути обличчями монархії.

Принц Вільям із сином Джорджем Фото: Getty Images

"Це важко, оскільки Кейт теж хвора, але він прийде на допомогу", — вважає джерело.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Хоча принц Уельський може виконувати деякі обов’язки від імені короля, наразі немає планів призначати державних радників, які б діяли від імені Чарльза ІІІ. У разі потреби він може звернутися до членів королівської сім’ї з проханням допомогти керувати монархією.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла в день коронації Фото: Getty

"Він не хотів би чинити такий тиск на Вільяма. Він завжди хотів уберегти своїх дітей від такого тиску занадто рано, і це залишиться. Особливо тому, що у Вільяма інші пріоритети [з Кейт]", — додає інсайдер.

Нагадаємо, принц Гаррі прилетів підтримати батька, проте поїхав ночувати в готель.

Також Фокус писав про зустріч принца Вільяма з Томом Крузом.