Принц Гаррі отримає понад 500 тисяч доларів: у чому справа

Видавець Mirror Group Newspapers погодився сплатити всі судові витрати герцога після його перемоги. Оплата буде проведена впродовж двох тижнів.

Принц Гаррі отримає 400 тисяч фунтів стерлінгів (505 тисяч доларів) за виграш у справі щодо стеження за ним. Про це пише New York Post.

Британський видавець погодився виплатити меншому сину короля Великої Британії Чарльза ІІІ "значну" суму витрат і відшкодування збитків за втручання в його приватне життя шляхом злому телефону та іншого незаконного стеження.

Адвокат герцога Сассекського Девід Шерборн напередодні розповів, що Mirror Group Newspapers погодилися сплатити всі судові витрати принца, а також компенсацію збитків. Оплата буде проведена впродовж двох тижнів.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Менший брат принца Вільма отримав 140 000 фунтів стерлінгів (177 000 доларів) як відшкодування збитків у грудні 2023 року. Верховний суд Великої Британії підтвердив, що понад 15 років за Гаррі незаконно стежили для отримання ексклюзивної інформації, зокрема наймали приватних детективів та встановлювали прослуховування телефону.

Справа сина короля проти видавця Daily Mirror є однією з низки, які він розпочав проти британських ЗМІ, звинувачуючи їх у тому, що ті зіпсували його життя та переслідували як його покійну матір, принцесу Діану, так і його дружину Меган Маркл.

Через трагічну загибель принцеси Діани в Гаррі особлива неприязнь до ЗМІ, адже саме під час переслідування папараці колишня дружина короля Чарльза ІІІ потрапила в аварію в Парижі.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Наша місія продовжується", — зазначив принц Гаррі в заяві, яку зачитав його адвокат.

Влітку 2023 року герцог Сассекський став першим високопоставленим членом королівської родини, який дав свідчення в суді за понад сто років.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ планує помиритися з принцом Гаррі.

Також Фокус писав про першу публічну появу принца Гаррі після новин про діагнозування раку в його батька.