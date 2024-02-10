"Не можна кидати антилоп у море": DZIDZIO відповів, чому наразі не воює (відео)

Музикант прибув до США на благодійну подію. За його словами, вони з Олександром Пономарьовим зібрали понад три мільйони доларів на допомогу Україні.

Український співак Михайло Хома (DZIDZIO) пояснив, чому наразі не воює. Про це музикант розповів в інтервʼю Анні Олицькій.

Прибувши в США на благодійний концерт, Хома поміркував про обовʼязок партнерів допомагати Україні.

"Це не лише про Україну, а це так сам про світову демократію, яку декларує Америка на весь світ і вона завжди її захищала. Вона зобов’язана допомогти Україні і затягувати з часом нема сил", — вважає DZIDZIO.

Окрім цього, співак відповів на запитання ведучої щодо мобілізації. За його словами, вони з Олександром Пономарьовим зібрали понад три мільйони доларів, а також виступали перед військовими.

"У нас мають бути професійні керівники і професійні люди, які розуміють, як це робити, розуміють, як воювати… Не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп у море. Це не про виграти війну. Виграти війну можна тільки розумом, грошима та силою волі", — зазначив Заслужений артист України.

DZIDZIO розповів, чому не воює (див. з 18:43)

Втім, музикант вважає, що якщо держава кличе, то повинні воювати всі. А людей, котрі виїжджають за кордон на відпочинок, Хома не підтримує.

У своїх соцмережах співак розповів про виступ зі сліпою дівчинкою.

"Цього ж дня на Гала-Вечері представив публіці нашу надзвичайну Анну-Марію, історія якої не залишила байдужим нікого. Коли ми виконували пісню "Ліхтарики", всі без винятку аплодували стоячи, захоплюючись самовідданістю та сміливостю цієї дівчинки, яка бачить світ душею та серцем", — зазначив DZIDZIO.

DZIDZIO виступив у США

Нагадаємо, блогерка Раміна Есхакзай заявила, що за потреби готова піти воювати.

Також Фокус писав про розлучення DZIDZIO у 2021 році.