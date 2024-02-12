Зразкова пара: Залужний із дружиною зворушили українців спільною фотографією у формі

Олена та Валерій Залужні сфотографувалися у військовій формі.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав нове фото зі своєю дружиною Оленою. Знімок військовий опублікував на своїй особистій сторінці у Facebook у неділю, 11 лютого.

На фото подружжя Залужних зазнімковане у військовій формі та бронежилетах. Валерій Залужний обіймає свою дружину Олену рукою за плечі та усміхається. Позаду пари місцевість, яка нагадує полігон.

Валерій та Олена Залужні зробили спільне фото у військовій формі Фото: Валерий Залужный / Facebook

Зазначимо, що Валерій Залужний ніяк не підписав опублікований фотокадр. А ось користувачі мережі залишили до знімка понад дві сотні коментарів.

Слава Герою України і подяка дружині за підтримку і терпіння.

Честь, шана і повага Вам, пане генерале, і неймовірна вдячність дружині за терпіння і підтримку!

Гарна родина! Світлі люди!

Зразкова пара. Надихаєте.

Уже як мінімум, народна "Перша Леді України"

Зразкова сім'я у всіх сенсах цього слова.

Дружина це найдорожче у світі, дружина це та людина, яка може кожного чоловіка підняти до найвищих висот. Нехай Бог оберігає вас і вашу дружину.

Українці залишили позитивні теплі коментарі до фотографії Валерія Залужного з його дружиною Фото: Скриншот

Зазначимо, що Олена Залужна народилася 24 липня 1976 року. Згідно з інформацією в мережі, жінка працює у фінансовій сфері. На деяких з опублікованих фотографій пара зображена в подорожі, імовірно, тому що любить оглядати визначні пам'ятки.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року Валерій Залужний сфотографувався з дружиною у своєму кабінеті. Пара одягнена в бордові худі з логотипом ДШВ.

Крім того, 6 листопада 2023 року в мережі опублікували фото на той момент Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з дружиною Оленою. На світлині подружжя позувало на тлі портрета Залужного з написом "Разом переможемо" та українського прапора з написом "Слава ЗСУ".