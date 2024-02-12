"Він завжди вгадував": дочка Кузьми Скрябіна згадала про те, які подарунки їй дарував батько

Барбара-Марія Кузьменко згадує, що батько завжди був уважним до її бажань і старався увесь вільний час проводити з родиною. Зокрема, дивився фільми разом із дружиною та донькою.

Дочка українського музиканта Кузьми Скрябіна (сценічний псевдонім Андрія Кузьменка) досі зберігає подарунки, які батько колись підніс їй. Про це Марія-Барбара розповіла в інтерв'ю "Обозревателю", яке було опубліковано в неділю, 11 лютого.

Марія-Барбара згадує, що свого часу батько дарував їй конструктори Lego, якими вона, будучи дитиною, захоплювалася. Саме так у дівчини зібралася ціла колекція цих іграшок. Також Кузьма Скрябін дарував своїй доньці косметику. Зокрема, парфуми.

"У мене є парфуми, які він мені колись подарував. Я відкрила флакон, але не користуюся ним — зберігаю як пам'ять. Він купував мені багато чого без мене, сам — і завжди вгадував: і за уподобаннями, і за розміром", — розповіла Марія Кузьменко журналістам.

Вона додала, що скільки б батько не проводив із нею часу в дитинстві, їй завжди здавалося, що цього недостатньо. Дівчинці завжди хотілося більшого, хоча вона і розуміла, що батько зайнятий. Але це не заважало Марії-Барбарі мріяти про те, щоб він менше працював і більше часу проводив із нею.

За словами Кузьменко, батько намагався не залишати її з мамою без уваги. Якщо у них були вихідні, сім'я разом грала в теніс, сквош і займалася іншими видами спорту. Вечорами, якщо вдавалося побути разом, Кузьма Скрябін разом із донькою та дружиною сідали дивитися серіали. Причому між батьком і донькою склалися настільки довірчі стосунки, що маленькій Барбарі-Марії дозволялося разом із батьками дивитися навіть ті кінострічки, які спочатку не призначалися для дітей. Наприклад, "Залишитися в живих" і "Втеча з в'язниці".

Нагадаємо, дещо раніше донька Скрябіна вперше розповіла про причину смерті бабусі. Зокрема, Барбара-Марія заявила, що смерть бабусі була несподіваною для сім'ї, адже Ольга Кузьменко завжди була енергійною та активною.

Крім того, дочка Кузьми Скрябіна дала рідкісне інтерв'ю. Спадкоємиця співака дала інтерв'ю українському телеведучому Олексію Суханову, який випустив до річниці загибелі музиканта спеціальний фільм. Зокрема, Суханов взяв ексклюзивні коментарі у мами, дружини та доньки Кузьми Скрябіна.