Стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл пропустили Супербоул-2024

Син британського короля відвідав Лас-Вегас напередодні. Втім, не залишився на популярну спортивну подію.

Стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл не відвідали Супербоул-2024. Про це пише Page Six.

Попри те, що герцог Сассекський нещодавно відвідав Лаг-Вегас, він не залишився на фінальну гру сезону в професійному американському футболі, куди прибуває зазвичай низка знаменитостей. Він з дружиною Меган Маркл активно готується до поїздки до Канади на відкриття Ігор Нескорених.

Син британського короля Чарльза ІІІ нещодавно несподівано з'явився на Чемпіонаті НФЛ у Лас-Вегасі. Гаррі вручив нагороду Волтера Пейтона "Людина року" НФЛ захиснику "Піттсбург Стілерс" Кемерону Гейворду.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Як відомо, герцог Сассекський є фанатом спорту і раніше відвідував Супербоул зі своєю двоюрідною сестрою принцесою Євгенією у 2022 році.

Зокрема, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав Лондон після того, як дізнався про важку хворобу його батька. Королю Великої Британії діагностували рак. Втім, менший син монарха пробув у Європі менше доби, повернувшись назад у США. Гаррі навіть поїхав ночувати в готель, а не залишився в одній з численних королівських резиденцій. За словами експертів, таким чином менший брат принца Вільяма вирішив показати свою "фінансову самостійність".

Принц Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі отримає понад пів мільйона доларів.

Також Фокус писав про бажання короля Чарльза ІІІ помиритися з меншим сином.