Софі Тернер уперше вийшла у світ з новим бойфрендом (фото)

Вихід відбувся через два тижні після того, як зірка екрану офіційно підтвердила свій роман із аристократом. Вона виховує двох доньок від музиканта Джо Джонаса.

27-річна британська акторка Софі Тернер і 29-річний аристократ Перегрін Пірсон уперше зʼявилися на публіці як пара, відвідавши разом святкування Року Дракона у Лондоні. Про це пише Glamour.

Зірка "Гри престолів" одягла сірий кроп-топ із відкритими плечима з рюшами в поєднанні з довгою спідницею в тон і чорними шкіряними туфлями на шпильках. Її супутник у цей вечір носив чорний класичний костюм.

Софі Тернер та Перегрін Пірсон Фото: Getty Images

Це перший випадок, коли Софі, яка зіграла Сансу Старк у "Грі престолів", і британського аристократа помітили на публічному заході з тих пір, як вони вперше викликали чутки про роман у жовтні 2023 року, коли їх сфотографували за поцілунками в Парижі.

Вихід також відбувся через два тижні після того, як Тернер офіційно підтвердила свій роман із Перегріном в Instagram. 29 січня 2024 року вона поділилася фотографіями, на яких двоє проводили час під час гірськолижної прогулянки з друзями.

Софі Тернер та Перегрін Пірсон Фото: Getty Images

Наразі Софі розлучається з музикантом Джо Джонасом, який у вересні 2023 року подав документи, щоб розірвати їхній чотирирічний шлюб. У подружжя дві доньки — 3-річна Вілла та 18-місячна дівчинка, ім’я якої не розголошується.

Софі Тернер та Джо Джонас Фото: Getty Images

Нагадаємо, Софі Тернер та Джо Джонас воззʼєдналися на новорічні свята.

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