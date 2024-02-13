Без спідньої білизни: Б'янка Цензорі з'явилася на вечірці в дуже відвертому образі (відео)

Б'янка Цензорі продовжує піднімати градус і з'являється у все більш сміливих образах на публіці. Попри тривогу шанувальників, сама дівчина має цілком задоволений життям вигляд.

29-річна дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Цензорі продовжує епатувати публіку вбраннями, що ледь прикривають її тіло. На вечірку після Супербоулу вона знову відзначилася мегавідвертим вбранням. Вона з'явилася на заході в боді на голе тіло, що погано сиділо на голе тіло, і більше нагадувало два трикутники на бретельках. Відео зі своєю дружиною Каньє поділився в Instagram.

Дівчина раз у раз поправляла його, щоб груди не вислизнули назовні. Під боді в неї не було навіть натяку на спідню білизну.

Її локони були зачесані назад, а образ завершував легкий макіяж.

На відміну від дружини Каньє одягнувся з ніг до голови в чорну шкіряну куртку і глянцеві шкіряні штани, а його обличчя приховувала маска з білим розп'яттям від Alexander McQueen.

На вечірці були присутні колишня дружина Веста Кім Кардаш'ян, а також співачка Тейлор Свіфт, яка посварилася з ним через трек "Famous" ще 2016 року. Річ у тім, що у відеокліпі на пісню оголена Тейлор зображена поруч із Каньє в ліжку разом з іншими знаменитостями, зокрема і з Кім.

У "Famous" Каньє прочитав реп: "Для всіх моїх н**герів з півдня, які знають мене краще за всіх, я відчуваю, що ми з Тейлор все ще можемо зайнятися сексом/ Чому? Я зробив цю с*ку знаменитою".

На своє виправдання Вест заявив, що заздалегідь розмовляв із Тейлор з приводу тексту. Однак Свіфт продовжила звинувачувати репера у брехні і навіть обізвала його і його колишню дружину "сміттям".

Зовсім нещодавно Каньє накинувся на журналістку, яка поцікавилася в нього, чому той пригнічує волю своєї дружини і надто контролює її. Крім того, багато шанувальників Б'янки звинувачують музиканта, що він продовжує принижувати дівчину, публікуючи її майже оголені фото у себе в соцмережі. Подібні звинувачення і претензії неймовірно злять репера. За його словами, тільки йому вирішувати, які фото він має право публікувати у себе на сторінці, а також заявив, що подібне робить його щасливим.

Каньє заявив, що відверті фото дружини в соцмережі роблять його щасливим

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест показав свої титанові зуби у відеокліпі, де знялася його 10-річна дочка Норт.