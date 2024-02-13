"Настав час": Дольф Лундгрен і його дружина Емма Крокдал офіційно стали громадянами США

Актор заявив, що любить США за чудові можливості, які ця країна дала йому.

Дольф Лундгрен і його дружина Емма Крокдал офіційно є громадянами США. Актор "Роккі IV" і Крокдал у понеділок, 12 лютого, взяли участь у церемонії отримання громадянства США в Лос-Анджелесі, повідомляє People.

66-річний швед Лундгрен і його 27-річна дружина Крокдал, норвежка за походженням, підняли праву руку, складаючи присягу на вірність США під час церемонії.

"Я бував у цій країні час від часу вже понад 40 років. Я люблю Америку і чудові можливості, які ця країна дала мені. Я пишаюся тим, що нарешті став громадянином США й офіційно зробив цю країну своїм домом. Настав час", — розповів актор у своїй заяві журналістам.

Що відомо про Дольфа Лундгрена

Дольф Лундгрен (справжнє ім'я — Ганс Лундгрен) — американський кіноактор, кінорежисер, сценарист і продюсер шведського походження. Народився 3 листопада 1957 року в Стокгольмі. Знаменитий завдяки ролям у бойовиках 1980-х — 1990-х років; майстер бойових мистецтв.

Ставши відомим 1985 року після виконання ролі радянського боксера Івана Драго в четвертій частині "Роккі", Лундгрен знявся у понад 50 фільмах, найвідомішими з-поміж яких є "Розбірка в Маленькому Токіо", "Універсальний солдат", "Володарі всесвіту", "Дерево Джошуа", "Каратель" і серія "Нестримні". У 2004 році Лундгрен дебютував як режисер, знявши фільм "Захисник", і згодом очолив роботу над картинами "Механік", "Місіонер", "Небезпечна гастроль" і "Машина для вбивств".

На піку слави, при зрості 193 сантиметри і вазі 111 кілограмів, Лундгрен володів видатною мускулатурою і донині є відомою фігурою у світі бодібілдингу.

Лундгрен тривалий час був одружений з Анетт Квіберг, і в пари народилися дві доньки — Іда і Грета. У 2011 році засоби масової інформації повідомили, що Лундгрен і Квіберг подали заяву про розлучення.

Дольф Лундгрен і Емма Крокдал одружилися в липні 2023 року на остові Міконос, Греція, більш ніж через три роки після того, як пара оголосила про заручини.

Нагадаємо, 20 липня повідомлялося, що смертельно хворий Дольф Лундгрен одружився з 27-річною подругою. Обраницею актора стала Емма Крокдал, з якою він заручився ще 2020 року.

Раніше, 13 жовтня, Дольф Лундгрен розповів про боротьбу з раком. У 2021 році було виявлено пухлину в печінці й лікарі сказали йому, що вона невиліковна, але Лундгрен не дозволяє захворюванню впливати на його спосіб життя.