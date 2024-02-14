Колишня дружина Позитива показалася у весільній сукні та натякнула на заміжжя (фото)

Підписники Анни впевнені, що таким чином вона повідомила про своє друге заміжжя. Вони активно вітають її в коментарях.

Колишня дружина співака Позитива дизайнерка Анна Андрійчук заінтригувала новиною про зміни в особистому житті. У своєму Instagram вона натякнула, що знову вийшла заміж.

Анна опублікувала фотографії, де зображена у вбранні нареченої — у білій весільній сукні та з довгою фатою на тлі будівлі старовинної церкви.

Фото: instagram.com/annchuk

Фото: instagram.com/annchuk

Пост Анна Андрійчук підписала дуже лаконічно англійською "revelation", що в перекладі означає "одкровення".

Фото: instagram.com/annchuk

Її підписники вважають, що таким чином вона повідомила про своє друге заміжжя. Вони активно вітають її в коментарях: "Вау! Вітаю!", "Нічого собі, вітаю", "Ви така красива жінка! Неможливо", "Я бажаю вам щастя і кохання. Ви цього заслуговуєте", "Я безмежно рада за вас. Бажаю справжнього жіночого щастя", "Просто чарівна наречена".

Фото: instagram.com/annchuk

Серед знаменитостей репер Потап, який дружить з Анною, написав своє привітання: "Вітаю!".

Зазначимо, Анна Андрійчук була 8 років офіційно одружена з репером Позитивом. Хоча у стосунках пара перебувала 15 років. Вони почали зустрічатися ще в школі, і заміж за Олексія Анна вийшла в 16 років. Однак у квітні 2021 року подружжя повідомило, що розлучається. Дівчина неодноразово чула чутки про нібито зради свого знаменитого чоловіка.

Фото: instagram.com/annchuk

"Він артист, він популярний, він красивий і, звісно, про зради говорять завжди, бо це найцікавіша тема. Звісно, я це чула, але я дружина, яка обрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила", — поділилася Анна в інтерв'ю Каті Осадчій.

Про особисте життя Андрійчук після розлучення нічого не відомо, адже вона тримає його в таємниці.

Раніше, 7 грудня, повідомлялося, що колишній партнер Дорофєєвої Позитив пройшов медогляд. 34-річний співак Олексій Завгородній більш відомий під сценічним ім'ям Позитив зізнався, що планує піти на фронт, якщо його мобілізують до армії.