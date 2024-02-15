Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка, який служить у ЗСУ (фото)

Зіркова пара одружена з 2003 року та виховує двох спільних дітей. Наразі чоловік телеведучої захищає Україну від російського окупанта.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна привітала свого чоловіка Тимура Хромаєва з Днем святого Валентина 2024. Кадри з коханим та теплі слова зірка екрану залишила в Instagram з понад 2 млн підписників.

Зокрема, мама двох дітей показала, як говорила через відеозвʼязок з чоловіком, їхні обійми та поцілунки.

Єфросиніна пригадала, як перша зізналася в почуттях понад 20 років тому, на що Тимур лаконічно відповів їй: "Дякую".

"Тільки ми вдвох з тобою знаємо, чим дається пронести це почуття через два десятиріччя… Тільки ми вдвох знаємо, що навряд чи зможемо видати посібник з порадами на цю тему, бо ми далеко не ідеальні", — пише телеведуча.

Зокрема, Маша Єфросиніна зізналася, що 14 лютого 2004 року пару турбувало, аби їхня донька не народилася на свято всіх закоханих та не "забрала" його.

"Я злюся, що ти залишив мене саму з дітьми та проблемами… і водночас пишаюся твоїм рішенням йти захищати свою країну і нас", — звернулася українська знаменитість до свого коханого, який вступив до лав ЗСУ.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Зіркове подружжя виховує двох спільних дітей — доньку Нану та сина Олександра. Вони одружилися у 2003 році.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв Фото: Instagram mashaefrosinina

Нагадаємо, Маша Єфросиніна відреагувала на скандал з Іриною Фаріон.

Також Фокус писав про повернення сина Маші Єфросиніної в Київ.