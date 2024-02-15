Горбунов, Анатоліч і Діва Монро побували на прем'єрі комедії "Уроки толерантності" (фоторепортаж)

У столиці презентували українську комедію про пересічну українську сім'ю, яка з метою вирішити фінансові труднощі погодилася стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантності".

У столиці презентували нетолерантну комедію українського виробництва про сім'ю, яка навчається толерантності за державною програмою євроінтеграції під назвою "Уроки толерантності". Подія відбулася 13 лютого. На допрем'єрному показі побував Фокус.

На подію прийшло чимало зіркових представників, які підтримали команду. Серед них телеведучий Анатолій Анатоліч, шоувумен Діва Монро, продюсер Юрій Горбунов, акторка Олена Лавренюк та багато інших.

У центрі сюжету комедії — сім'я Найдюків, яка все життя жила керуючись громадською думкою. Вони — уособлення людей, які схильні до думки інших людей. Саме тому їх обрали для участі в програмі толерантності. Головна мета програми — навчити сім'ю позбутися страхів, які нав'язало їм суспільство, і навчити піклуватися та поважати інакодумців.

Альона Лавренюк

Режисером і співавтором сценарію до комедії став 56-річний Аркадій Непиталюк. Серед акторського складу комедії 51-річний Олександр Ярема, відомий ролями у фільмі "Татусі" і "Памфір", 55-річна Олена Узлюк, відома ролями в серіалах "Повернення Мухтара" і "Жіночий лікар", 55-річний Борис Георгіївський, відомий ролями в серіалі "Слід" та "Толока", і 32-річний Олександр Піскунов, який знімався у фільмах "Межа" і "Кіборги". Також серед акторів 23-річна Кароліна Мруга і 38-річний Акмал Гурезов.

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В'ячеслав Соломка Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олексій Комаровський Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олексій Тритенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Аркадій Непиталюк, режисер Фото: KIRILL AVRAMENKO

Андрій Кокотюха та Сергій Лавренюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Богдан Рубан Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олександр Піскунов Фото: KIRILL AVRAMENKO

Діма Коляденко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Анатолій Анатоліч Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олександр Ярема Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ярослава Кравченко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Монро Фото: KIRILL AVRAMENKO

Іра Татаренко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Інна Приходько Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олена Узлюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олексій Гладушевський Фото: KIRILL AVRAMENKO

Катерина Соляр Фото: KIRILL AVRAMENKO

Альона Тимошенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

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