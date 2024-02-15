"Колір крові українців": у МЗС закликали заборонити помаду популярного бренду через зв'язок із РФ

Інцидент стався через помаду MAC Cosmetics у відтінку Russian Red. Його одна із засновниць книжкового видавництва "Книголав" Світлана Павелецька асоціювала не з красою, а з війною в Україні.

МЗС України закликало канадський бренд MAC Cosmetics заборонити помаду, відтінок якої називається Russian Red ("Російський червоний"). Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці профільного міністерства в соцмережі Х (раніше — Twitter) у середу, 14 лютого.

"Російський червоний" — назва популярного відтінку MAC Cosmetics. Однак справа зовсім не в красі чи любові. Це колір крові українців, яких Росія вбиває щодня. Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен пережити", — йдеться в повідомленні від імені Міністерства закордонних справ України.

У МЗС України обурилися політикою виробника косметики MAC Cosmetics Фото: Скриншот

Свій пост у МЗС проілюстрували колажем однієї із засновниць книжкового видавництва "Книголав" Світлани Павелецької. Його жінка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Павелецька вважає, що справжній "Русский красный" — це відтінок крові поранених і вбитих ЗС РФ українців Фото: Світлана Павелецька/ Instagram

Павелецька написала пост про те, до чого несподівано призвів її пошук ідеальної помади.

"Моя історія про те, як у пошуках ідеальної червоної помади всі шляхи вели до відомого бренду MAC з ідеальним червоним", — написала українка.

Світлана Павелецька пояснила, що "Russian red" — це назва, яку досі має культовий відтінок губної помади від бренду MAC Cosmetics. Для українського ринку продукт зняли з виробництва, але по всьому світу яскрава червона помада від МАС, як і раніше, продається під назвою "Russian red".

"За два роки війни, ми як ніколи усвідомили, який вигляд має russian red — і ця назва набула зовсім іншого сенсу. Бо russian red — це не тон помади, яку жінка має наносити на свої губи. Це тисячі життів українців. Це сотні втрачених дітей. Це тисячі людей, які тепер бездомні. Це цивільні бранці. Це військові бранці. Можливо нам потрібно пояснити компанії який він справжній — russian red?" — написала Павелецька.

Світлана Павелецька написала про те, як у пошуку ідеальної помади для себе натрапила на відтінок із двозначною тепер для кожного українця назвою "Russian red" Фото: Скриншот

У коментарях її ініціативу підтримали десятки користувачів соцмережі, залишивши такі коментарі:

Дуже сильний меседж до виробника косметики. Яка ви молодець, що не пройшли повз це! І яке ж це лицемірство — зняти з продажів у нас, але далі продавати у світі під цією назвою.

Насправді скандал із назвою цієї помади почався одразу ж після 24.02. І нібито MAC пообіцяв дати помаді іншу назву. Але, судячи з усього, вони вирішили, що вона сама собою пройде.

Поки цей russian red не прийшов до їхніх домівок, вони не усвідомлюють.

Шок і оніміння! Україна зі світом у різних реальностях проживають свої історії.

Дякую вам. Цікаво, як воно, купувати й носити russianred, чи ті, хто це купує, живуть у вакуумі?

Як сильно!

У коментарях українці були шоковані тим, що світовий бренд косметики дозволив собі використовувати неоднозначну назву для свого продукту на тлі війни в Україні Фото: Світлана Павелецька/ Instagram

Зазначимо, що MAC cosmetics — це канадський косметичний бренд, заснований у Торонто 1984 року Френком Тосканом і Френком Анджело. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку після того, як 1996 року вона стала дочірньою компанією Estée Lauder Companies. Абревіатура MAC розшифровується як Make-up Art Cosmetics. Продукція компанії спочатку призначалася для професіоналів у сфері макіяжу, але продавалася по всьому світу.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року Louis Vuitton потрапив у новий скандал через символіку, схожу з емблемою російських окупантів. Французький модний дім, представляючи нову жіночу колекцію на Тижні моди в Парижі, випустив відеоролик, у якому українці угледіли негласну підтримку РФ і "ДНР" — хоча червоний, синій, білий кольори присутні як на прапорі Франції, так і на триколорі РФ.

Крім того, наприкінці липня 2022 року Louis Vuitton після скандалу через прикраси із символом Z представив ремінь із голубом миру. Переосмислена буква V на монограмі пряжки — один з останніх привітів Вірджила Абло, креативного директора Louis Vuitton, який помер від раку в листопаді минулого року.