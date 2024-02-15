Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї підтримують короля Чарльза ІІІ

Британському монарху на початку 2024 року діагностували рак. Він не виконує наразі публічні обовʼязки, залишивши собі конституційні та роботу з документами.

Стало відомо, як принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї втішають дідуся, короля Великої Британії Чарльза ІІІ, під час лікування раку. Про це пише Hello Magazine.

Поки суверен проходить курс лікування від онкології, він знаходить розраду у своїх трьох онуках — Джорджі, Шарлотті та Луї.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Батько принца Вільяма певний час лікувався в Сандрінгемі, Норфолк, а його старший син, Кейт Міддлтон і троє їхніх дітей навідали монарха, поки в королівських спадкоємців були канікули в школі.

Принцеса Уельська, яка в січні 2024 року перенесла операцію на черевній порожнині, також приєдналася до родини.

Втім, король Великої Британії з дружиною Каміллою вже повернувся до Лондона.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Як відомо, принц Вільям регулярно спілкується зі своїм батьком, якого заміняє під час публічних появ. Джерело раніше розповіло виданню: "У принца є дружина та діти, про яких треба піклуватися, але він підтримує регулярний зв’язок із королем і незабаром його побачить".

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

На початку 2024 року британський монарх переніс операцію через збільшення простати, а через певний час стало відомо, що йому діагностували рак. Повідомлялося, що хвороба на ранній стадії, тому син покійної Єлизавети ІІ позитивно налаштований на одужання.

Нагадаємо, принц Вільям може замінити батька на важливому заході.

Також Фокус писав про повернення короля Чарльза ІІІ з королевою Каміллою до Лондона.